Carne con precios récord y cambios radicales en el mercado

Un informe de la Fundación Mediterránea expresó que el precio de la carne tuvo un pico histórico y que el sector podría priorizar las exportaciones en detrimento de la mesa argentina.

El mercado de la carne bovina en Argentina atraviesa un momento decisivo, con precios en niveles récord y señales que anticipan cambios en su dinámica tradicional. Así lo explicó un informe publicado por el Ieral de la Fundación Mediterránea. En los primeros meses de 2026, tanto el valor en el mostrador como el de la hacienda en pie alcanzaron máximos históricos en términos reales. Esto en un contexto marcado por la escasez de oferta y una incipiente recomposición del stock ganadero.

El trabajo de suma que también se da un escenario internacional con precios firmes y una demanda externa sostenida que presiona en valores. Sin embargo, este fuerte aumento se produce en simultáneo con un dato clave: el consumo interno sigue debilitado. Esta combinación —precios en alza y demanda doméstica en retroceso— abre interrogantes sobre el equilibrio futuro del sector y anticipa posibles tensiones en el acceso.

image En febrero, el precio de la carne vacuna al consumidor promedió $15.895 por kilo según el Ieral y alcanzó el valor mensual más alto de las últimas dos décadas. Detrás de esta escalada aparece un factor estructural: la menor disponibilidad de hacienda. La oferta limitada, tanto a nivel local como global, impulsa los precios al alza. En el plano internacional, la producción se ha reducido en varios países exportadores relevantes, mientras que la demanda, aunque presionada por los mayores precios, se mantiene firme.

Menos carne adentro y más hacia afuera Este contexto plantea un escenario complejo hacia adelante. Con precios altos y exportaciones que continúan traccionando, existe el riesgo de que el mercado interno pierda aún más peso relativo. Si el poder adquisitivo de los hogares no acompaña, el consumo podría seguir en baja lo que profundizaría un cambio en el perfil histórico del sector: menos carne en la mesa de los argentinos y mayor orientación hacia los mercados externos.

La gran incógnita es hasta qué punto esta dinámica puede sostenerse. Un mercado interno debilitado podría actuar como límite a nuevas subas, pero la persistencia de restricciones en la oferta y la firmeza de la demanda internacional sugiere que los precios podrían mantenerse elevados. En este equilibrio inestable, el futuro de la carne en Argentina podría beneficiar a los productores, pero no tanto a los consumidores locales.