Cuánto hay que ganar en Argentina para vivir bien: los salarios pretendidos, según en cada rubro

En un contexto en el que la inflación mensual en Argentina no baja del 2,8%, el mercado laboral se mantiene en constante ajuste y quienes buscan trabajo suelen actualizar sus pretensiones salariales para no perder poder adquisitivo. En ese escenario, se conoció un ranking que permite dimensionar cuánto consideran necesario ganar hoy los trabajadores para vivir “bien”, según el rubro en el que se desempeñan.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en base a los datos relevados por Bumeran, hay diferencias importantes entre rubros. Mientras las posiciones gerenciales superan los $2,3 millones mensuales, sectores vinculados a atención al público, gastronomía o la enfermería todavía se mantienen en el millón de pesos o menos en el promedio pretendido.
Los rubros son sueldos pretendidos más altos en 2026
Según los datos relevados por la plataforma de empleos, los trabajadores de sectores que solicitan sueldos más altos en Argentina son los de las áreas relacionadas a la dirección, la minería, las finanzas, la ingeniería y la adminstración.
Mientras que las pretenciones más bajas se ubican en los rubros de enfermería, gastronomía y turismo, atención al cliente y aduana.
Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.882.872
Ingeniería Civil y Construcción: $1.779.613
Ingenierías: $1.686.723
Recursos Humanos y Capacitación: $1.690.877
Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones: $1.555.324
Seguros: $1.521.808
Marketing y Publicidad: $1.457.103
Sociología / Trabajo Social: $1.453.217
Comercial, Ventas y Negocios: $1.442.131
Producción y Manufactura: $1.423.652
Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.384.199
Abastecimiento y Logística: $1.327.348
Diseño: $1.271.956
Naviero, Marítimo y Portuario: $1.205.127
Departamento Técnico: $1.209.426
Salud, Medicina y Farmacia: $1.154.708
Educación, Docencia e Investigación: $1.152.898
Secretarias y Recepción: $1.066.036
Oficios y Otros: $1.035.752
Enfermería: $1.033.319
Gastronomía y Turismo: $975.763
Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $916.060
Legales: $1.050.306
Aduana y Comercio Exterior: $1.584.488
Los sueldos que se pretenden para "vivir bien"
Si se observa el promedio general de los rubros relevados, los salarios pretendidos se concentran mayormente entre $1,2 millones y $1,7 millones mensuales. Ese rango funciona actualmente como referencia de ingreso objetivo para gran parte de los trabajadores calificados.
Por otro lado, quienes aspiran a posiciones jerárquicas o especializadas proyectan ingresos cercanos o superiores a los $2 millones mensuales, lo que marca la brecha creciente entre niveles operativos, técnicos y directivos.
Al mismo tiempo, los sectores vinculados a servicios, atención al público, gastronomía y tareas administrativas básicas siguen mostrando expectativas salariales más bajas, en línea con la estructura histórica del mercado laboral argentino.