Cuánto hay que ganar en Argentina para vivir bien: los salarios pretendidos, según en cada rubro

En un contexto en el que la inflación mensual en Argentina no baja del 2,8%, el mercado laboral se mantiene en constante ajuste y quienes buscan trabajo suelen actualizar sus pretensiones salariales para no perder poder adquisitivo. En ese escenario, se conoció un ranking que permite dimensionar cuánto consideran necesario ganar hoy los trabajadores para vivir “bien” , según el rubro en el que se desempeñan.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en base a los datos relevados por Bumeran , hay diferencias importantes entre rubros . Mientras las posiciones gerenciales superan los $2,3 millones mensuales, sectores vinculados a atención al público, gastronomía o la enfermería todavía se mantienen en el millón de pesos o menos en el promedio pretendido.

Según los datos relevados por la plataforma de empleos, los trabajadores de sectores que solicitan sueldos más altos en Argentina son los de las áreas relacionadas a la dirección, la minería, las finanzas, la ingeniería y la adminstración.

Mientras que las pretenciones más bajas se ubican en los rubros de enfermería, gastronomía y turismo, atención al cliente y aduana.

El ránking de los salarios rubro por rubro:

Gerencia y Dirección General: $2.300.888

Minería, Petróleo y Gas: $1.975.031

Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.882.872

Ingeniería Civil y Construcción: $1.779.613

Ingenierías: $1.686.723

Recursos Humanos y Capacitación: $1.690.877

Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones: $1.555.324

Seguros: $1.521.808

Marketing y Publicidad: $1.457.103

Sociología / Trabajo Social: $1.453.217

Comercial, Ventas y Negocios: $1.442.131

Producción y Manufactura: $1.423.652

Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.384.199

Abastecimiento y Logística: $1.327.348

Diseño: $1.271.956

Naviero, Marítimo y Portuario: $1.205.127

Departamento Técnico: $1.209.426

Salud, Medicina y Farmacia: $1.154.708

Educación, Docencia e Investigación: $1.152.898

Secretarias y Recepción: $1.066.036

Oficios y Otros: $1.035.752

Enfermería: $1.033.319

Gastronomía y Turismo: $975.763

Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $916.060

Legales: $1.050.306

Aduana y Comercio Exterior: $1.584.488

Los sueldos que se pretenden para "vivir bien"

Si se observa el promedio general de los rubros relevados, los salarios pretendidos se concentran mayormente entre $1,2 millones y $1,7 millones mensuales. Ese rango funciona actualmente como referencia de ingreso objetivo para gran parte de los trabajadores calificados.

Trabajo- Gerencia- Gerente En rubros relevados, los salarios pretendidos se ubican en un mínimo de $1,2 millones Canva

Por otro lado, quienes aspiran a posiciones jerárquicas o especializadas proyectan ingresos cercanos o superiores a los $2 millones mensuales, lo que marca la brecha creciente entre niveles operativos, técnicos y directivos.

Al mismo tiempo, los sectores vinculados a servicios, atención al público, gastronomía y tareas administrativas básicas siguen mostrando expectativas salariales más bajas, en línea con la estructura histórica del mercado laboral argentino.