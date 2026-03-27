27 de marzo de 2026 - 22:05

Cuánto hay que ganar en Argentina para vivir bien: los salarios pretendidos, según en cada rubro

La plataforma de empleos Bumeran reveló las cifras actualizadas a marzo de 2026 que reflejan la situación del mercado laboral argentino.

El ránking de sueldos pretendidos en Argentina, rubro por rubro

El ránking de sueldos pretendidos en Argentina, rubro por rubro

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

En un contexto en el que la inflación mensual en Argentina no baja del 2,8%, el mercado laboral se mantiene en constante ajuste y quienes buscan trabajo suelen actualizar sus pretensiones salariales para no perder poder adquisitivo. En ese escenario, se conoció un ranking que permite dimensionar cuánto consideran necesario ganar hoy los trabajadores para vivir “bien”, según el rubro en el que se desempeñan.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en base a los datos relevados por Bumeran, hay diferencias importantes entre rubros. Mientras las posiciones gerenciales superan los $2,3 millones mensuales, sectores vinculados a atención al público, gastronomía o la enfermería todavía se mantienen en el millón de pesos o menos en el promedio pretendido.

Reforma laboral, trabajo
Cuánto consieran necesario ganas los trabajadores para vivir bien

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Los rubros son sueldos pretendidos más altos en 2026

Según los datos relevados por la plataforma de empleos, los trabajadores de sectores que solicitan sueldos más altos en Argentina son los de las áreas relacionadas a la dirección, la minería, las finanzas, la ingeniería y la adminstración.

Mientras que las pretenciones más bajas se ubican en los rubros de enfermería, gastronomía y turismo, atención al cliente y aduana.

El ránking de los salarios rubro por rubro:

  • Gerencia y Dirección General: $2.300.888
  • Minería, Petróleo y Gas: $1.975.031
  • Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.882.872
  • Ingeniería Civil y Construcción: $1.779.613
  • Ingenierías: $1.686.723
  • Recursos Humanos y Capacitación: $1.690.877
  • Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones: $1.555.324
  • Seguros: $1.521.808
  • Marketing y Publicidad: $1.457.103
  • Sociología / Trabajo Social: $1.453.217
  • Comercial, Ventas y Negocios: $1.442.131
  • Producción y Manufactura: $1.423.652
  • Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.384.199
  • Abastecimiento y Logística: $1.327.348
  • Diseño: $1.271.956
  • Naviero, Marítimo y Portuario: $1.205.127
  • Departamento Técnico: $1.209.426
  • Salud, Medicina y Farmacia: $1.154.708
  • Educación, Docencia e Investigación: $1.152.898
  • Secretarias y Recepción: $1.066.036
  • Oficios y Otros: $1.035.752
  • Enfermería: $1.033.319
  • Gastronomía y Turismo: $975.763
  • Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $916.060
  • Legales: $1.050.306
  • Aduana y Comercio Exterior: $1.584.488

Los sueldos que se pretenden para "vivir bien"

Si se observa el promedio general de los rubros relevados, los salarios pretendidos se concentran mayormente entre $1,2 millones y $1,7 millones mensuales. Ese rango funciona actualmente como referencia de ingreso objetivo para gran parte de los trabajadores calificados.

Trabajo- Gerencia- Gerente
En rubros relevados, los salarios pretendidos se ubican en un mínimo de $1,2 millones

En rubros relevados, los salarios pretendidos se ubican en un mínimo de $1,2 millones

Por otro lado, quienes aspiran a posiciones jerárquicas o especializadas proyectan ingresos cercanos o superiores a los $2 millones mensuales, lo que marca la brecha creciente entre niveles operativos, técnicos y directivos.

Al mismo tiempo, los sectores vinculados a servicios, atención al público, gastronomía y tareas administrativas básicas siguen mostrando expectativas salariales más bajas, en línea con la estructura histórica del mercado laboral argentino.

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