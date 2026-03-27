Empleados de comercio: sueldo con aumento en abril, paritaria y bono de $120.000

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) cerró una nueva paritaria con las cámaras empresarias que define el sueldo de los empleados de comercio para el trimestre abril-junio de 2026. El acuerdo incluye un aumento escalonado del 5% y el pago de un bono extraordinario.

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El entendimiento, firmado junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC) , la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca) , busca sostener el poder adquisitivo frente a la inflación y dar previsibilidad a trabajadores y empresas del sector.

La paritaria estableció un incremento del 5% dividido en tres tramos: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio , junto con un bono de $120.000 para todas las categorías.

El secretario general de Faecys, Armando Cavalieri , señaló: “Este acuerdo es el resultado de un diálogo maduro y responsable. Somos plenamente conscientes de la difícil situación que atraviesa la economía y que impacta directamente tanto en el bolsillo de los trabajadores como en la operatividad de las pymes y los comercios de cercanía ”.

Además, afirmó: “Acompañamos la realidad actual de las empresas y los pequeños comercios para preservar las fuentes de trabajo, sin dejar de proteger el ingreso de nuestra familia mercantil. Nos brinda la previsibilidad necesaria para transitar estos meses con certidumbre jurídica”.

A continuación, las escalas salariales de abril 2026:

Maestranza:

A: $1.155.795

B: $1.158.852

C: $1.169.560

Administrativos:

A: $1.167.268

B: $1.171.860

C: $1.176.448

D: $1.190.218

E: $1.201.690

F: $1.218.519

Cajeros:

A: $1.171.091

B: $1.176.448

C: $1.183.333

Plazo fijo abril.jpg BAE Negocios

Auxiliares:

A: $1.171.091

B: $1.178.740

C: $1.203.985

Auxiliares especializados:

A: $1.180.274

B: $1.194.041

Vendedor:

A: $1.171.091

B: $1.194.044

C: $1.201.690

D: $1.218.519

En todos los casos, se suma el adicional por antigüedad del 1% por cada año trabajado.

Cuánto cobra un cajero part time en comercio con aumento y bono

Un cajero categoría A con jornada completa percibe $1.171.091 en abril. Para un esquema de 4 horas diarias, 5 días a la semana, el salario se reduce proporcionalmente al 50%.

De esta manera, el sueldo mensual estimado es de $585.545, al que se le deben sumar antigüedad y el proporcional del bono de $120.000 acordado en la paritaria.