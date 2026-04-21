La ANSV pidió quitarle la licencia a Santiago Maratea por filmarse mientras conducía.

El influencer Santiago Maratea causó polémica luego de que publicara un video en el que se grabó mientras conducía. El video le llegó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) que pidió inhabilitarlo para conducir.

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Según indicó La Nación, las autoridades explicaron que además " se evidencia que circulaba sin cinturón de seguridad ". En dichas imágenes, el infractor dice: " Alguno seguro me va a decir: ‘Santiago, no deberías subir un video mientras manejas' y vos tampoco deberías estar siguiendo a un pelotudo como yo ".

El propio influencer fue quien publicó el video a sus historias de Instagram, donde cuenta con más de 3 millones de seguidores. "La naturalización de conductas temerarias ante audiencias masivas constituye un riesgo potencial , especialmente en jóvenes sin experiencia de manejo", indicó el organismo.

Polémico Video: La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación para conducir del influencer Santiago Maratea tras la difusión de un video en el que se lo observa manejando mientras utiliza su celular, una conducta expresamente prohibida por la Ley Nacional de Tránsito

Por este motivo, la ANSV elevó el pedido de inhabilitación de su Licencia Nacional a la Provincia de Buenos Aires. Para recuperarla, Maratea deberá cumplir con las instancias de evaluación que acrediten nuevamente su aptitud para conducir .

"Estas infracciones implican un riesgo alto, reducen la atención y aumentan significativamente la probabilidad de siniestros viales", argumentaron.

Las estadísticas de los estudios realizados por el Observatorio Vial indican que el uso del celular es el principal factor de distracción al volante. En Argentina, su incidencia alcanza hasta el 25% de los conductores en algunos de los corredores viales. "Estas conductas reducen la atención y el tiempo de reacción, y se vinculan directamente con la ocurrencia de siniestros, siendo la principal causa probable en autopistas", sostuvo la ANSV.