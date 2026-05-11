Por qué el símbolo de la gota en el aire acondicionado puede ser clave durante el invierno

La mayoría de las personas utiliza el aire acondicionado únicamente para enfriar o calefaccionar ambientes, pero existe un símbolo en el control remoto que suele pasar desapercibido y que puede marcar una gran diferencia durante los meses fríos. Se trata del ícono de la gota de agua, presente para cambiar el clima húmedo dentro de casa.

Se viene la "ola de calor africano": temperaturas de 30 grados y tormentas extremas marcarán la semana

El porcelanato pasó de moda: el material super resistente que es tendencia y domina las reformas en 2026

Esta función no solo sirve en verano y desde Daikin aseguran que también puede resultar muy útil durante el invierno . Su uso adecuado ayuda a combatir uno de los problemas más comunes dentro del hogar cuando las ventanas permanecen cerradas durante varias horas.

La opción es poco utilizada y en invierno soluciona el clima interno del hogar.

El ícono de la gota representa el llamado “Modo Seco” o función deshumidificadora del aire acondicionado. A diferencia del modo frío tradicional, esta opción no busca bajar drásticamente la temperatura del ambiente, sino reducir la humedad acumulada en el aire.

Otro punto clave es que la reducción de humedad también puede colaborar con la conservación de muebles, ropa y paredes, evitando daños provocados por el exceso de agua en el ambiente.

opción gota de lluvia en aire acondicionado Esta función ayuda a reducir humedad, evitar moho y mejorar el ambiente. WEB

Por qué recomiendan usar esta función durante el invierno

Durante el invierno, muchas viviendas permanecen cerradas durante gran parte del día para conservar el calor. Esa falta de ventilación puede favorecer la acumulación de humedad en paredes, techos y ventanas, especialmente en regiones frías o templadas.

El “Modo Seco” ayuda justamente a controlar ese exceso de humedad interior. Al extraer parte del vapor presente en el ambiente, reduce la formación de condensación en vidrios y superficies frías, un problema muy frecuente durante las mañanas invernales.

de humedad interior. Al extraer parte del en el ambiente, reduce la en vidrios y superficies frías, un problema muy frecuente durante las mañanas invernales. Por eso, mantener niveles adecuados de humedad contribuye a mejorar la sensación térmica y la calidad general del aire. En ambientes demasiado húmedos, el frío suele percibirse con mayor intensidad, incluso cuando la temperatura no es extremadamente baja.

y la calidad general del aire. En ambientes demasiado húmedos, el frío suele percibirse con mayor intensidad, incluso cuando la temperatura no es extremadamente baja. Para utilizar esta función, solo hay que seleccionar el símbolo de la gota en el control remoto del aire acondicionado. La temperatura recomendada generalmente se ubica entre 24 y 26 grados, aunque el objetivo principal no es calefaccionar sino equilibrar la humedad ambiental.

en el control remoto del aire acondicionado. La temperatura recomendada generalmente se ubica entre y aunque el objetivo principal no es calefaccionar sino equilibrar la humedad ambiental. También se aconseja usar este modo durante períodos cortos, normalmente entre una y dos horas. Mantenerlo activo todo el día podría resecar demasiado el ambiente y generar incomodidad, especialmente en hogares con calefacción constante.

opción gota de lluvia en aire acondicionado WEB

El símbolo de la gota en el aire acondicionado es mucho más que un detalle del control remoto. Su capacidad para reducir la humedad, prevenir condensación y mejorar el confort interior lo convierte en una herramienta especialmente útil durante el invierno.