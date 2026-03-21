21 de marzo de 2026 - 12:28

Valuada en más de 1000 dólares: la codiciada moneda argentina que podrías tener en tu casa

Estas monedas combinan diseños de distintos años y se transformaron en objetos altamente buscados por coleccionistas.

Argentina suspende la fabricación de monedas por el alto precio de los metales y la inflación. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes.
Argentina suspende la fabricación de monedas por el alto precio de los metales y la inflación. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes.

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Por Redacción

En el universo de la numismática, ciertas piezas adquieren valor no por su antigüedad, sino por errores en su fabricación. Ese es el caso de algunas monedas argentinas de fines de los años 70 que, por fallas en la acuñación, hoy pueden alcanzar cifras cercanas a los 1.250 dólares.

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Estas rarezas, conocidas como “mulas”, combinan diseños de distintos años y se transformaron en objetos altamente buscados por coleccionistas.

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Algunas monedas pueden alcanzar cifras cercanas a los 1.250 d&oacute;lares.

Algunas monedas pueden alcanzar cifras cercanas a los 1.250 dólares.

El origen del error que generó piezas únicas

La historia se remonta a 1978 y 1979, cuando la Casa de la Moneda de la República Argentina emitió monedas de 100 pesos Ley con la imagen de José de San Martín. En 1978, el diseño incluyó la leyenda conmemorativa “1778-1978” por el bicentenario de su nacimiento. Un año después, ese detalle fue reemplazado por una rama de laureles.

El problema surgió cuando, durante el proceso de producción, se mezclaron matrices de ambos años. Esa combinación dio lugar a monedas con diseños cruzados que nunca debieron existir.

Las variantes más buscadas por coleccionistas

Existen dos versiones principales que concentran el mayor interés:

- Variante A: presenta el año 1979 en una cara y la leyenda “1778-1978” en la otra

- Variante B: muestra el año 1978 junto a la rama de laureles, un elemento que correspondía al año siguiente

Estas diferencias, aunque sutiles, convierten a las piezas en ejemplares únicos dentro de la circulación.

Por qué pueden valer tanto dinero

El valor de estas monedas radica en su rareza y en la demanda dentro del mercado coleccionista. Al haber sido errores no planificados, la cantidad de ejemplares es limitada. Además, muchas de estas piezas aún podrían estar en manos de personas que desconocen su valor.

El Catálogo de Monedas de la República Argentina documenta estas variantes y las posiciona entre las más codiciadas del país.

Numismática
Pagan cerca de un millón de pesos por esta moneda argentina.

Pagan cerca de un millón de pesos por esta moneda argentina.

Las teorías detrás de su aparición

No existe una explicación oficial sobre cómo se generaron estas monedas híbridas. Algunas hipótesis apuntan a errores operativos en la fábrica, mientras que otras sugieren que pudieron haberse producido durante exhibiciones públicas o incluso de manera intencional.

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