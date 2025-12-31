31 de diciembre de 2025 - 13:14

Numismática: cuál es el billete argentino que puede valer 250 mil pesos

Coleccionistas de monedas y billetes enloquecen por este papel moneda que puede hacerles ganar una fortuna.

Para los aficionados de la numismática, este billete puede pagarse 250 mil pesos.

Para los aficionados de la numismática, este billete puede pagarse 250 mil pesos.

Por Alejo Zanabria

En Mercado Libre, un aficionado a la numismática está ofreciendo un billete de este tipo con un grosero error de impresión, algo que incrementa notablemente su valor inicial. En su reverso, el BCRA imprimió accidentalmente tres flores y sobre una flor quedó estampado el número de serie.

Para los aficionados de la numismática, este billete puede pagarse 250 mil pesos.

Para los aficionados de la numismática, este billete puede pagarse 250 mil pesos.

Este detalle, algo extraño y poco frecuente, es justamente el que llama la atención y hace que coleccionistas quieran hacerse con este verdadero tesoro.

En consecuencia, si tenés un billete de $500 con este tipo de error o similar, podrás ofrecerlo en distintas plataformas y estar atento al llamado de expertos en numismática.

Para los aficionados de la numismática, este billete puede pagarse 250 mil pesos.

Para los aficionados de la numismática, este billete puede pagarse 250 mil pesos.

Para saber si este billete de $500 es verdadero, deberás prestar atención a algunas características que informa el Banco Central de la República Argentina:

  • Anverso: Cuenta con el retrato del yaguareté con las flores ornamentales, acompañados del texto: “YAGUARETÉ. MONUMENTO NATURAL NACIONAL”. En la parte superior, a la izquierda, la letra “D” expresa el valor del billete en números romanos y, a la derecha, la silueta del animal.
  • Reverso: Se observa como motivo principal una recreación artística del hábitat selvático. A su derecha, el mapa de distribución del yaguareté. Las huellas del fondo continúan el concepto del anverso y sobre los bordes laterales, un conjunto de yaguaretés se completa al unir los extremos del billete.

