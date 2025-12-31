Numismática: cuál es el billete argentino que puede valer 250 mil pesos

Coleccionistas de monedas y billetes enloquecen por este papel moneda que puede hacerles ganar una fortuna.

Los aficionados a la numismática están dispuestos a multiplicar considerablemente el valor inicial de billetes o monedas que tengan alguna curiosidad que hace única a la pieza. Un claro ejemplo es un billete de 500 pesos que por tener un grosero error de impresión, puede valer más de $200 mil.

Por lo tanto, si tenés un ejemplar similar al que te mostramos - cabe aclarar que debe estar en un buen estado-, podrías ganar esta importante suma de dinero.

El billete en cuestión fue el primero emitido en nuestro país correspondiente a la serie "Animales autóctonos de Argentina". Este papel moneda tiene al yaguareté como figura destacada. En su anverso, puede verse su retrato mientras que en su reverso, de formato horizontal, se recrea una imagen de la selva.

En Mercado Libre, un aficionado a la numismática está ofreciendo un billete de este tipo con un grosero error de impresión, algo que incrementa notablemente su valor inicial. En su reverso, el BCRA imprimió accidentalmente tres flores y sobre una flor quedó estampado el número de serie.

Este detalle, algo extraño y poco frecuente, es justamente el que llama la atención y hace que coleccionistas quieran hacerse con este verdadero tesoro.

En consecuencia, si tenés un billete de $500 con este tipo de error o similar, podrás ofrecerlo en distintas plataformas y estar atento al llamado de expertos en numismática. Para saber si este billete de $500 es verdadero, deberás prestar atención a algunas características que informa el Banco Central de la República Argentina: Anverso : Cuenta con el retrato del yaguareté con las flores ornamentales, acompañados del texto: "YAGUARETÉ. MONUMENTO NATURAL NACIONAL". En la parte superior, a la izquierda, la letra "D" expresa el valor del billete en números romanos y, a la derecha, la silueta del animal.

Reverso : Se observa como motivo principal una recreación artística del hábitat selvático. A su derecha, el mapa de distribución del yaguareté. Las huellas del fondo continúan el concepto del anverso y sobre los bordes laterales, un conjunto de yaguaretés se completa al unir los extremos del billete.