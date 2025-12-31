Numismática: cuál es el billete argentino que puede valer 250 mil pesos

En Mercado Libre, un aficionado a la numismática está ofreciendo un billete de este tipo con un grosero error de impresión, algo que incrementa notablemente su valor inicial. En su reverso, el BCRA imprimió accidentalmente tres flores y sobre una flor quedó estampado el número de serie.
Este detalle, algo extraño y poco frecuente, es justamente el que llama la atención y hace que coleccionistas quieran hacerse con este verdadero tesoro.
En consecuencia, si tenés un billete de $500 con este tipo de error o similar, podrás ofrecerlo en distintas plataformas y estar atento al llamado de expertos en numismática.
Para saber si este billete de $500 es verdadero, deberás prestar atención a algunas características que informa el Banco Central de la República Argentina:
Anverso: Cuenta con el retrato del yaguareté con las flores ornamentales, acompañados del texto: “YAGUARETÉ. MONUMENTO NATURAL NACIONAL”. En la parte superior, a la izquierda, la letra “D” expresa el valor del billete en números romanos y, a la derecha, la silueta del animal.
Reverso: Se observa como motivo principal una recreación artística del hábitat selvático. A su derecha, el mapa de distribución del yaguareté. Las huellas del fondo continúan el concepto del anverso y sobre los bordes laterales, un conjunto de yaguaretés se completa al unir los extremos del billete.