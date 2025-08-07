7 de agosto de 2025 - 11:00

Los amantes de la numismática pueden pagar hasta 1 millón por una moneda que pocos conocen

Una moneda argentina se convirtió en una de las más buscadas por los coleccionistas, dada sus particularidades.

Pagan cerca de un millón de pesos por esta moneda argentina.

Pagan cerca de un millón de pesos por esta moneda argentina.

Foto:

Web
Por Andrés Aguilera

Leé además

no es un florero: la mejor forma de aprovechar los blisteres de pastillas, un tesoro que tenes en casa

No es un florero: la mejor forma de aprovechar los blísteres de pastillas, un tesoro que tenés en casa

Por Andrés Aguilera
8 semillas de rapido crecimiento para un cesped exuberante en primavera, aprobadas por profesionales

8 semillas de rápido crecimiento para un césped exuberante en primavera, aprobadas por profesionales

Por Ramiro Viñas

A 25 años de su acuñación, esta moneda de 2 pesos puede alcanzar un precio superior a los 950 mil pesos en los portales de compra y venta especializados.

Numismática
Pagan cerca de un millón de pesos por esta moneda argentina.

Pagan cerca de un millón de pesos por esta moneda argentina.

La moneda conmemorativa nació como parte de una serie especial dedicada a las figuras más destacadas de la cultura nacional. En este caso, se trató de un homenaje por el centenario del nacimiento de Borges, uno de los máximos exponentes de la literatura argentina.

Diseño con identidad y simbolismo borgeano

El diseño de la pieza presenta un nivel artístico poco habitual en emisiones regulares. En el anverso, se destaca un retrato de Jorge Luis Borges, acompañado por la leyenda "Jorge Luis Borges 1899-1986" en el borde superior, y la inscripción "República Argentina" en el borde inferior.

En el reverso, la pieza sorprende con un detalle que enloquece a los amantes de su obra: un laberinto. Este símbolo no solo hace referencia directa a la estética literaria del escritor, sino que también convierte a la moneda en un objeto con valor cultural, más allá de su composición metálica.

Numismática
Pagan cerca de un millón de pesos por esta moneda argentina.

Pagan cerca de un millón de pesos por esta moneda argentina.

Numismática
Pagan cerca de un millón de pesos por esta moneda argentina.

Pagan cerca de un millón de pesos por esta moneda argentina.

¿Por qué alcanza un precio tan alto?

El valor de esta moneda de 2 pesos argentinos responde a varios factores:

  • Su edición limitada, especialmente en plata.
  • La calidad de conservación, clave para el mercado numismático.
  • El peso simbólico del homenajeado, uno de los escritores más influyentes del siglo XX.
  • La participación de la Monnaie de Paris, que eleva su prestigio internacional.
    Numismática
    Pagan cerca de un millón de pesos por esta moneda argentina.

    Pagan cerca de un millón de pesos por esta moneda argentina.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

19 semillas que debés sembrar desde ahora para que estén listas en octubre, según los jardineros.

19 semillas que debés sembrar desde ahora para que estén listas en octubre, según los jardineros

Por Andrés Aguilera
Una cámara trampa capturó crías de marta silvestre tras 100 años en el suroeste de Inglaterra, un descubrimiento clave en fotografía y conservación de animales.

Una cámara trampa captura crías de marta silvestre por primera vez en 100 años

Por Andrés Aguilera
tira estas 5 plantas de tu casa porque son toxicas y podrian ser mortales para tu perro o gato

Tirá estas 5 plantas de tu casa porque son tóxicas y podrían ser mortales para tu perro o gato

Por Redacción
el eclipse del siglo: la nasa anuncio cuando y donde se vera el mas largo de la era

El eclipse del siglo: la NASA anunció cuándo y dónde se verá el más largo de la era

Por Redacción