Los amantes de la numismática pueden pagar hasta 1 millón por una moneda que pocos conocen

Una moneda argentina se convirtió en una de las más buscadas por los coleccionistas, dada sus particularidades.

En el mundo de la numismática, algunas monedas superan su valor nominal y se transforman en verdaderos objetos de deseo. Ese es el caso de una pieza que el Banco Central de la República Argentina lanzó hace casi 30 años para rendir tributo al escritor Jorge Luis Borges.

A 25 años de su acuñación, esta moneda de 2 pesos puede alcanzar un precio superior a los 950 mil pesos en los portales de compra y venta especializados.

La moneda conmemorativa nació como parte de una serie especial dedicada a las figuras más destacadas de la cultura nacional. En este caso, se trató de un homenaje por el centenario del nacimiento de Borges, uno de los máximos exponentes de la literatura argentina.

Diseño con identidad y simbolismo borgeano El diseño de la pieza presenta un nivel artístico poco habitual en emisiones regulares. En el anverso, se destaca un retrato de Jorge Luis Borges, acompañado por la leyenda "Jorge Luis Borges 1899-1986" en el borde superior, y la inscripción "República Argentina" en el borde inferior.

En el reverso, la pieza sorprende con un detalle que enloquece a los amantes de su obra: un laberinto. Este símbolo no solo hace referencia directa a la estética literaria del escritor, sino que también convierte a la moneda en un objeto con valor cultural, más allá de su composición metálica.

¿Por qué alcanza un precio tan alto? El valor de esta moneda de 2 pesos argentinos responde a varios factores: Su edición limitada

, especialmente en plata. La calidad de conservación , clave para el mercado numismático.

, clave para el mercado numismático. El peso simbólico del homenajeado , uno de los escritores más influyentes del siglo XX.

La participación de la Monnaie de Paris, que eleva su prestigio internacional.