6 de septiembre de 2025

Numismática: la moneda que puede valer hasta 1250 dólares es argentina

Esta pieza es de las más codiciadas por coleccionistas y numismáticos. Un error de acuñación las hizo únicas y valiosas.

Estas monedas son únicas por algunos detalles en su año de creación.

Foto:

Web
Por Alejo Zanabria

Este error las convirtió en un tesoro para los coleccionistas, alcanzando valores que van desde los 600 hasta los 1.250 dólares- cerca de un millón y 700 mil pesos-, según su rareza.

Numismática
En 1978, la Casa de la Moneda decidió incluir un diseño especial en conmemoración del bicentenario del nacimiento de José de San Martín. Las monedas de 100 de ese año llevaban la efigie del prócer en el reverso y, junto a ella, las fechas “1778-1978″.

Al año siguiente se dejó de usar este diseño y regresó a un modelo más sencillo. En lugar de las fechas conmemorativas, junto al busto de San Martín aparecía una rama de laureles, mientras que en el anverso se mantenían el valor nominal y el año de emisión.

Sin embargo, debido a una confusión o error en la acuñación, los cuños de diferentes años y diseños se mezclaron, dando lugar a dos versiones únicas de monedas híbridas.

Características de las monedas híbridas

La rareza de estas monedas híbridas radica en su combinación de diseños incorrectos, resultado del uso accidental de cuños que no correspondían al mismo año. Estas son las dos versiones principales:

  • Moneda híbrida de 100 pesos Ley con el año 1978 y laurel junto a San Martín:
     En el anverso: valor nominal (100) y año de emisión (1978).
    En el reverso: busto de San Martín acompañado de una rama de laureles.
    Valor estimado: USD 600.
  • Moneda híbrida de 100 pesos Ley con las fechas “1778-1978″ junto a San Martín y el año 1979:
    En el anverso: valor nominal (100) y año de emisión (1979).
    En el reverso: busto de San Martín junto a las fechas conmemorativas “1778-1978″.
    Valor estimado: USD 1.250.
