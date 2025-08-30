Todos se vuelven locos por esta moneda de 5 pesos que puede valer hasta 10 millones de pesos

En los últimos días, esta moneda se transformó en una obsesión para los coleccionistas debido a un error casi imperceptible.

En el apasionante y en constante crecimiento mundo de la numismática, donde cada moneda, billete o medalla - entre otras piezas de colección-, esconde una historia, surgió un reciente descubrimiento que ha cambiado por completo el mercado local y la noción de los aficionados por buscar lo que otros no tienen.

Un grupo de monedas de 5 pesos argentinos, aparentemente comunes y corrientes, se convirtieron en el santo grial de los coleccionistas debido a un error de acuñación casi imperceptible.

Estas monedas presentan una pequeña errata en la palabra "pesos" que las convierte en verdaderas joyas numismáticas. Este defecto, que a simple vista puede pasar desapercibido, es en realidad el santo grial para los expertos, quienes saben apreciar el valor y la rareza de estas piezas.

Para identificar estas codiciadas monedas, los aficionados a la numismática deben estar atentos a dos detalles clave: el año de emisión (2017 o 2020) y la presencia de los árboles de la República en el diseño.

Una vez localizadas, los propietarios de estas rarezas pueden ofrecerlas en plataformas de compra y venta, como Mercado Libre, donde los interesados en adquirirlas pujan por ellas a precios astronómicos.

De hecho, se reportó que algunas de estas monedas de $5 con erratas llegaron a venderse por la asombrosa suma de $10.000.000. Este valor estratosférico refleja la pasión y la competitividad que existe en el mundo de la numismática, donde cada pieza con un defecto de acuñación se convierte en un tesoro codiciado por los coleccionistas más exigentes.