30 de agosto de 2025 - 12:33

Todos se vuelven locos por esta moneda de 5 pesos que puede valer hasta 10 millones de pesos

En los últimos días, esta moneda se transformó en una obsesión para los coleccionistas debido a un error casi imperceptible.

Los aficionados de la numismática pagan miillones de pesos por esta moneda.

Los aficionados de la numismática pagan miillones de pesos por esta moneda. 

Por Alejo Zanabria

Cuál es la moneda de 5 pesos que puede pagarse hasta en 10 millones

Estas monedas presentan una pequeña errata en la palabra "pesos" que las convierte en verdaderas joyas numismáticas. Este defecto, que a simple vista puede pasar desapercibido, es en realidad el santo grial para los expertos, quienes saben apreciar el valor y la rareza de estas piezas.

Para identificar estas codiciadas monedas, los aficionados a la numismática deben estar atentos a dos detalles clave: el año de emisión (2017 o 2020) y la presencia de los árboles de la República en el diseño.

Una vez localizadas, los propietarios de estas rarezas pueden ofrecerlas en plataformas de compra y venta, como Mercado Libre, donde los interesados en adquirirlas pujan por ellas a precios astronómicos.

De hecho, se reportó que algunas de estas monedas de $5 con erratas llegaron a venderse por la asombrosa suma de $10.000.000. Este valor estratosférico refleja la pasión y la competitividad que existe en el mundo de la numismática, donde cada pieza con un defecto de acuñación se convierte en un tesoro codiciado por los coleccionistas más exigentes.

