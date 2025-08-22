Los amantes de la numismática pagan hasta 200 mil pesos un por una de las monedas más comúnes de Argentina

Dos errores y su año de creación hacen de esta pieza coleccionable un verdadero tesoro que no deja incrementar su valor.

Los fanáticos de la numismática pagan hasta 200 mil pesos por esta moneda.

Los expertos y amantes de la numismática, el estudio o coleccionismo de divisas y otros objetos relacionados, están siempre en la búsqueda de nuevas piezas para su colección. Y hay una moneda argentina que se convirtió en una de las piezas más codiciadas del momento.

Por una histórica y particular moneda de 10 centavos, los aficionados a la numismática ofrecen hasta $200.000 siempre que contengan ciertas características y se conserven en buen estado.

Se trata de una moneda emitida en 1946, que si bien no tiene circulación en la actualidad, se cree que algunos argentinos podrían tenerlas como recuerdos. El hecho de su antigüedad puede hacer que valgan mucho, como así también que existan pocos ejemplares.

Cómo es la moneda de 10 centavos por la que pagan 200 mil pesos Esta moneda de 10 centavos tiene un valor, por fuera del nominal, de $200.000. Este precio fue fijado gracias a una serie de errores que contienen varios ejemplares.

La moneda cuenta con varias particularidades, pero las que más resaltan son dos errores en el anverso. Uno de ellos es un error en la boca de la vaca, del lado derecho de la moneda, mientras que también hay otro en la franja inferior izquierda por debajo de la boca del mismo animal.

En tanto, en el reverso de la moneda se encuentra un error de acuñación en la franja izquierda de este ejemplar. En el caso de que se tenga esta moneda de 10 centavos, u otros billetes y monedas que puedan tener detalles que hacen pensar que son muy valiosas, lo ideal es consultar con algún experto en numismática y así evitar caer en un engaño. Los compradores realizan sus ofertas en diversas plataformas, una de ellas Mercado Libre.