Juntaron 50 mil dólares para su viaje de egresados y una confesión lo arruinó todo: "Me la patiné"

Padres de unos 35 alumnos de la Escuela Técnica N°1 de Bragado, Buenos Aires, denunciaron que una preceptora se “patinó” US$50 mil que estaban destinados al viaje de egresados de los estudiantes al sur. El dinero había sido juntado durante más de un año con rifas, ventas de comida y cuotas de las familias.

Según trascendió, la mujer trabajaba desde hace más de 15 años en la institución y era la encargada de administrar los fondos del viaje. Los familiares y autoridades de la escuela contaron que cuando fue confrontada en su domicilio habría reconocido el faltante con una frase insólita: “Me patiné la plata” .

El viaje debía realizarse entre octubre y noviembre del año pasado, luego de que las familias pagaron cuotas mensuales de casi un millón de pesos por alumno, a la vez que trabajaron durante más de un año junto a los alumnos vendiendo comida y realizando eventos para poder cubrir los gastos.

En tanto, trascendió que la mujer habría utilizado diversas maniobras dilatorias para ocultar el desvío de los fondos. Primero le dijo a los padres que el viaje “se canceló” por problemas con la aerolínea y habría, incluso, falsificado documentos para respaldar su mentira.

Luego del receso escolar, dio nuevas fechas para abril, pero finalmente dejó de responder los mensajes alegando haber perdido su teléfono institucional y se tomó una licencia por enfermedad .

La causa está en manos de la Justicia de Mercedes, desde donde se lleva adelante el caso como una presunta estafa agravada debido al abuso de confianza y las familias exigen además que la mujer y su esposo, quien también se desempeña en la escuela, sean apartados de sus cargos.

Según relató Delfina Méndez, abogada y hermana de uno de los alumnos, ante la presión de los padres, las autoridades de la escuela mantuvieron una reunión con la preceptora, quien les habría dicho: “Me patiné la plata”

El lunes, las familias de los alumnos afectados anunciaron en una conferencia de prensa el lanzamiento de una colecta oficial y una serie de eventos solidarios con el objetivo de que los adolescentes puedan viajar a El Bolsón antes de agosto, que es el mes en el que comienzan sus prácticas profesionales.