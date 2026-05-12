Juntaron 50 mil dólares para su viaje de egresados y una confesión lo arruinó todo: "Me la patiné"

Padres de unos 35 alumnos de la Escuela Técnica N°1 de Bragado, Buenos Aires, denunciaron que una preceptora se “patinó” US$50 mil que estaban destinados al viaje de egresados de los estudiantes al sur. El dinero había sido juntado durante más de un año con rifas, ventas de comida y cuotas de las familias.
Según trascendió, la mujer trabajaba desde hace más de 15 años en la institución y era la encargada de administrar los fondos del viaje. Los familiares y autoridades de la escuela contaron que cuando fue confrontada en su domicilio habría reconocido el faltante con una frase insólita: “Me patiné la plata”.
El viaje debía realizarse entre octubre y noviembre del año pasado, luego de que las familias pagaron cuotas mensuales de casi un millón de pesos por alumno, a la vez que trabajaron durante más de un año junto a los alumnos vendiendo comida y realizando eventos para poder cubrir los gastos.
Cómo ocurrió el robo de 50 mil dólares
En tanto, trascendió que la mujer habría utilizado diversas maniobras dilatorias para ocultar el desvío de los fondos. Primero le dijo a los padres que el viaje “se canceló” por problemas con la aerolínea y habría, incluso, falsificado documentos para respaldar su mentira.
Luego del receso escolar, dio nuevas fechas para abril, pero finalmente dejó de responder los mensajes alegando haber perdido su teléfono institucional y se tomó una licencia por enfermedad.
La causa está en manos de la Justicia de Mercedes, desde donde se lleva adelante el caso como una presunta estafa agravada debido al abuso de confianza y las familias exigen además que la mujer y su esposo, quien también se desempeña en la escuela, sean apartados de sus cargos.
Según relató Delfina Méndez, abogada y hermana de uno de los alumnos, ante la presión de los padres, las autoridades de la escuela mantuvieron una reunión con la preceptora, quien les habría dicho: “Me patiné la plata”
El lunes, las familias de los alumnos afectados anunciaron en una conferencia de prensa el lanzamiento de una colecta oficial y una serie de eventos solidarios con el objetivo de que los adolescentes puedan viajar a El Bolsón antes de agosto, que es el mes en el que comienzan sus prácticas profesionales.