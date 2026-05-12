La cerveza artesanal argentina brilló en la World Beer Cup 2026 y se llevó tres medallas.

La industria de la cerveza artesanal argentina reafirmó su prestigio internacional al obtener tres medallas en la World Beer Cup 2026 . El evento, considerado el más relevante del sector a nivel global, se llevó a cabo en Filadelfia, Estados Unidos , y contó con la participación de 1.644 cervecerías de 50 países que presentaron más de 8.000 muestras.

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El reconocimiento internacional recayó en dos proyectos del interior del país: Cervecería Okcidenta , de Santa Fe, y Bíchofeo Brewing Co , de Resistencia, Chaco.

La cervecería santafesina, fundada por Marco Málaga y Marcelo Gil, se alzó con una medalla de plata gracias a su creación “Paradoja Nocturna” . Se trata de una Imperial Stout añejada durante más de cinco años en barricas de Malbec, premiada en la competitiva categoría Wood- and Barrel-Aged Strong Stout.

Con este galardón, la firma santafesina, es la primera en 30 años que una cervecería de la ciudad de Santa Fe gana en este certamen. Además, Okcidenta se convierte en la séptima cervecería argentina en la historia en obtener una medalla en esta competencia.

cervecería Paradoja Nocturna fue premiada con medalla de plata en la Word Beer Cup, el certamen más importante de la industria cervecera a nivel mundial.

La cerveza premiada forma parte del programa de barricas de Okcidenta, considerado uno de los más importantes de Latinoamérica, con más de 80.000 litros en guarda y cerca de 320 barricas de roble francés previamente utilizadas para vino Malbec.

El doble podio inédito de Chaco

Desde el NEA, Bíchofeo Brewing Co logró una hazaña sin precedentes para la región y para el país al conseguir dos medallas en una misma edición y categoría (Belgian-Style Fruit Beer):

Medalla de plata por la variedad “Criolla” .

Medalla de bronce por la variedad “Torrontés”.

Ambas cervezas utilizan uvas de una finca orgánica de Cafayate, Salta, y son fermentadas en barricas de roble exvino. El logro es especialmente importante ya que Resistencia presenta desafíos climáticos extremos, con temperaturas que superan los 40 grados, en una categoría habitualmente dominada por productores de zonas frías.

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La competencia contó con un panel de 255 jueces especializados de 38 países, quienes evaluaron las muestras bajo estrictos procesos de cata a ciegas.