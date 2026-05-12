12 de mayo de 2026 - 11:14

Una periodista contó detalles del escandaloso vuelo sexual en Rosario: "Él venía con los pantalones bajos"

El hecho ocurrió el sábado en la madrugada en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario. La locutora Analía Bocassi relató la insólita secuencia.

Mauricio C., de 54 años, y Sandra O., de 59 no eran pareja.&nbsp;

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Los Andes | Redacción Sociedad
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En el avión que venía desde Panamá también viajaba una locutora que detalló la secuencia de los hechos en su programa Radio 2 por AM1230. "El avión salió retrasado de Panamá, porque había muchos aviones. Cuarenta minutos tarde salimos, entonces, veníamos con el tiempo contado", comenzó Analía Bocassi.

"Cuando nos vamos a bajar, vimos que las azafatas salieron rápido. Se fueron todas las azafatas, se fueron y empezaron a decir ‘se quedan sentados’. Es que viste que la azafata, si tiene algo, es que te recibe con una sonrisa y te echa después del avión con la peor de las ondas", sumó.

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En el vuelo del escándalo hacía el trayecto de Panamá a Rosario.

En el vuelo del escándalo hacía el trayecto de Panamá a Rosario.

Luego, explicó que en ese momento les dijeron a toda la tripulación: "Tenemos un caso de seguridad nacional, todos sentados". Posteriormente ingresó la Policía de Seguridad Aeroportuaria y desplegó con el operativo que culminó con la detención de los dos involucrados.

Según informó diario La Capital, ambos fueron sorprendidos por la tripulación con “prendas bajas” en la zona de clase ejecutiva mientras el avión se aproximaba al Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario.

Ante la secuencia, la comunicadora sostuvo: "Le digo: ‘Chicos, ¿hay chalecos de la PSA?’. Vos qué pensás que puede haber, droga o alguien peligroso. Y se quedaban todos ahí en primera, que es ejecutiva. Con lo cual, lo único que tiene ejecutiva respecto del resto del avión son dos asientos por línea. Iba un asiento al lado del otro, pero en el medio de cada uno, entre los dos asientos, hay un espacio enorme puesto como para apoyar el brazo, pero además toda una comandera. No es que los asientos vayan pegados".

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Contó que en principio les habían dicho que "se pelearon dos pasajeros y están esperando que el juez decida": "Me pareció un montón, salvo que uno haya querido acuchillar al otro", opinó. "Cuando empezamos a bajar, algún contacto que tenemos nosotros nos contó que era algo más".

"Después bajó la gente de primera y venía espantada, porque primero la mujer dijo que ella no tenía nada que ver y que era el hombre; lo mandó al frente como el degenerado. Él venía con los pantalones bajos y tapado con la frazada", detalló.

Al parecer todo comenzó porque "una nena que viajaba en primera con su abuela, le dijo que vio eso". A partir de ese comentario, fue que las azafatas le informaron al comandante de la aeronave que activó el protocolo de seguridad correspondiente a ese caso.

La locutora detalló que los bajaron del avión y se los llevaron a la comisaría, donde "estaba toda la familia de él esperándolo", incluida su esposa y sus tres hijos.

Según trascendió los involucrados fueron identificados como Mauricio C. y Sandra O., ambos residentes en Rosario, pero aparentemente no eran pareja y que se habían conocido en el viaje.

La causa fue caratulada como "exhibiciones obscenas" y ambos ya se encuentran en libertad. El proceso continuará en la Unidad Especializada de Delitos contra la Integridad Sexual, pero no tiene previsto una pena de prisión sino salidas alternativas.

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