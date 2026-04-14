Súper Rugby: En Asunción Yacaré sorprendió a Dogos XV y logró su primera victoria

Completa se disputó la Séptima fecha del torneo Súper Rugby Américas, donde el Quince Pampas es elúnico lider de la competencia, la escolta es Dogos XV y cierra el podio la franquicia del NOA, Tarucas.

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En uno de los partidos correspondientes a la Séptima fecha del torneo de Franquicias denominado Súper Rugby Américas, Capibaras XV derrotó a Tarucas por por 39-28 en el Hipódromo de Rosario .

El arranque fue a puro golpe por golpe. Tarucas abrió el marcador con un penal de Ignacio Cerrutti , pero Capibaras respondió de inmediato con un try de Bautista Estellés . El conjunto del NOA mostró su contundencia y, con tries de Estanislao Pregot y Tomás Vanni , más un drop del 10, logró cerrar mejor la primera mitad. A pesar de los puntos de Lucas Bur y un penal de Juan Bautista Baronio para los locales, la visita se fue al descanso arriba 21-17.

El segundo tiempo mantuvo la misma intensidad. Tarucas amplió rápidamente con un try de Pedro Coll y parecía encaminar el partido, pero allí comenzó la reacción local. Capibaras ajustó su defensa, empezó a dominar el scrum y encontró espacios para lastimar. Alejo Sugasti apoyó un try clave y luego Felipe Villagrán dio vuelta el resultado con otra conquista convertida.

Las amonestaciones jugaron un papel determinante: Tarucas sufrió dos tarjetas amarillas en momentos clave y Capibaras supo aprovechar esa superioridad numérica para inclinar definitivamente el desarrollo. Con mayor control y precisión en los minutos finales, el conjunto rosarino cerró el partido con un penal de Baronio.

Fue un triunfo trabajado y de carácter para Capibaras XV, que supo corregir sus problemas defensivos y hacerse fuerte en las formaciones fijas para quedarse con un verdadero partidazo. Tarucas, pese a la derrota, volvió a mostrar su capacidad ofensiva, pero pagó caro la indisciplina en un duelo de alto vuelo.

Los marcadores de la fecha

Pampas 34, Peñarol 3

Yacaré XV 41, Dogos XV 20

Cobras Brasil 26, Selknam 27.

Capibaras 39, Tarucas 28

¿Cómo están en la tabla?

Posiciones Pts PJ

1º Pampas 31 7

2º Dogos XV 27 7

3º Tarucas 23 7

4º Capibaras 21 7

5ª Selknam 16 7

6ª Peñarol 14 7

7ª Yacaré XV 11 7

8º Cobras BR 7 7

¿Qué se viene en el torneo de Franquicias?

La próxima fecha será la octava del torneo Súper Rugby Américas y tendrá estos cotejos: Pampas vs. Yacaré; Cobras vs. Dogos XV; Selknam vs. Tarucas y Peñarol vs. Capibaras XV.