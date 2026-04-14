14 de abril de 2026 - 18:42

Súper Rugby: En Asunción Yacaré sorprendió a Dogos XV y logró su primera victoria

En el cierre de la fecha, en la ciudad de Rosario, Capibaras XV volvió a la victoria tras derrotar a Tarucas, por 39 a 28.

Súper Rugby. El lance entre Capibaras y Tarucas fue un duelo vibrante, parejo y cambiante que se resolvió en el tramo final.

Súper Rugby. El lance entre Capibaras y Tarucas fue un duelo vibrante, parejo y cambiante que se resolvió en el tramo final.

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Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Completa se disputó la Séptima fecha del torneo Súper Rugby Américas, donde el Quince Pampas es elúnico lider de la competencia, la escolta es Dogos XV y cierra el podio la franquicia del NOA, Tarucas.

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En uno de los partidos correspondientes a la Séptima fecha del torneo de Franquicias denominado Súper Rugby Américas, Capibaras XV derrotó a Tarucas por por 39-28 en el Hipódromo de Rosario .

El arranque fue a puro golpe por golpe. Tarucas abrió el marcador con un penal de Ignacio Cerrutti, pero Capibaras respondió de inmediato con un try de Bautista Estellés. El conjunto del NOA mostró su contundencia y, con tries de Estanislao Pregot y Tomás Vanni, más un drop del 10, logró cerrar mejor la primera mitad. A pesar de los puntos de Lucas Bur y un penal de Juan Bautista Baronio para los locales, la visita se fue al descanso arriba 21-17.

El segundo tiempo mantuvo la misma intensidad. Tarucas amplió rápidamente con un try de Pedro Coll y parecía encaminar el partido, pero allí comenzó la reacción local. Capibaras ajustó su defensa, empezó a dominar el scrum y encontró espacios para lastimar. Alejo Sugasti apoyó un try clave y luego Felipe Villagrán dio vuelta el resultado con otra conquista convertida.

Las amonestaciones jugaron un papel determinante: Tarucas sufrió dos tarjetas amarillas en momentos clave y Capibaras supo aprovechar esa superioridad numérica para inclinar definitivamente el desarrollo. Con mayor control y precisión en los minutos finales, el conjunto rosarino cerró el partido con un penal de Baronio.

Fue un triunfo trabajado y de carácter para Capibaras XV, que supo corregir sus problemas defensivos y hacerse fuerte en las formaciones fijas para quedarse con un verdadero partidazo. Tarucas, pese a la derrota, volvió a mostrar su capacidad ofensiva, pero pagó caro la indisciplina en un duelo de alto vuelo.

Los marcadores de la fecha

Pampas 34, Peñarol 3

Yacaré XV 41, Dogos XV 20

Cobras Brasil 26, Selknam 27.

Capibaras 39, Tarucas 28

¿Cómo están en la tabla?

Posiciones Pts PJ

1º Pampas 31 7

2º Dogos XV 27 7

3º Tarucas 23 7

4º Capibaras 21 7

5ª Selknam 16 7

6ª Peñarol 14 7

7ª Yacaré XV 11 7

8º Cobras BR 7 7

¿Qué se viene en el torneo de Franquicias?

La próxima fecha será la octava del torneo Súper Rugby Américas y tendrá estos cotejos: Pampas vs. Yacaré; Cobras vs. Dogos XV; Selknam vs. Tarucas y Peñarol vs. Capibaras XV.

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