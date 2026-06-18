Tori Penso hizo historia en el Mundial 2026 y marcó otro avance para el arbitraje femenino

Mundial 2026 dejó una imagen que trascendió el resultado deportivo. La estadounidense Tori Penso se convirtió en la segunda mujer en dirigir un partido de un Mundial masculino, al ser designada para el encuentro entre República Checa y Sudáfrica , q ue terminó empatado 1-1.

La árbitra estuvo acompañada por sus compatriotas Brooke Mayo y Katie Nesbitt , conformando la primera terna completamente femenina de la presente edición del torneo, un hecho que volvió a poner en primer plano la evolución del arbitraje internacional.

Más allá del empate registrado en el campo de juego, la jornada qued ó marcada por el significado de la designación arbitral. Desde el inicio del encuentro, la atención estuvo puesta en la actuación de Penso, quien afrontó uno de los desafíos más importantes de su carrera.

La terna arbitral: La árbitra estadounidense, Tori Penso, estuvo acompañada por sus compatriotas Brooke Mayo y Katie Nesbitt.

Durante el desarrollo del partido, la estadounidense mostró seguridad en la toma de decisiones y protagonizó una de las acciones determinantes de la tarde al sancionar un penal para Sudáfrica tras una revisión en el VAR. La infracción, por mano de Pavel Sulc, permitió que Teboho Mokoena estableciera la igualdad definitiva desde los doce pasos.

La árbitra Tori Penso dialoga con los jugadores de Sudáfrica antes de la ejecución de un tiro libre durante el partido entre República Checa y Sudáfrica por la fase de grupos del Mundial FIFA 2026.

La actuación de la jueza fue valorada positivamente y reforzó su prestigio en el ámbito internacional.

De la final femenina al Mundial masculino

La presencia de Penso en el Mundial no fue producto de una decisión aislada. La estadounidense venía acumulando antecedentes de relevancia en los principales torneos organizados por la FIFA.

Uno de los hitos más importantes de su carrera llegó en 2023, cuando se transformó en la primera árbitra de Estados Unidos en dirigir una final de la Copa del Mundo femenina. Aquella definición enfrentó a España e Inglaterra y contó también con la participación de Mayo y Nesbitt.

La experiencia adquirida en competencias internacionales terminó consolidando una trayectoria que hoy la ubica entre las juezas más reconocidas del planeta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2067671493903814993&partner=&hide_thread=false De penal y sobre el cierre del partido: ¡ASÍ LE EMPATÓ SUDÁFRICA A REPÚBLICA CHECA! pic.twitter.com/ODPaumZdej — TyC Sports (@TyCSports) June 18, 2026

Un camino construido a base de logros

Nacida en Florida, Penso inició su vínculo con el arbitraje desde joven, influenciada por sus hermanos mayores. Tras graduarse en marketing digital, desarrolló una carrera profesional fuera del fútbol antes de incorporarse al sistema arbitral de Estados Unidos en 2013.

Su crecimiento fue constante. Primero se destacó en torneos femeninos y luego comenzó a desempeñarse en competencias masculinas, acumulando experiencia en la Major League Soccer (MLS) y en distintos certámenes internacionales.

En 2020 logró otro avance significativo al convertirse en la primera mujer en más de veinte años en arbitrar un encuentro de la MLS. Al año siguiente encabezó la primera terna arbitral femenina en un partido de la Lamar Hunt US Open Cup y también fue pionera en encuentros clasificatorios para la Copa del Mundo.

0eb882b20e1432def3b76ac6e4c84d08315238f5w La árbitra Tori Penso muestra una tarjeta amarilla a un jugador de República Checa durante el encuentro que sostuvieron frente al conjunto de Sudáfrica en la ciudad de Atlanta. EFE/EPA/Ronald Wittek.

La continuidad de una tendencia

El desembarco de Penso en el Mundial masculino representa la continuidad de un proceso iniciado años atrás. En Qatar 2022, la francesa Stéphanie Frappart se convirtió en la primera mujer en dirigir un partido de una Copa del Mundo masculina, acompañada por la mexicana Karen Díaz y la brasileña Neuza Back.

Cuatro años después, la presencia femenina en los equipos arbitrales dejó de ser una excepción para transformarse en una realidad cada vez más habitual. En esta edición del torneo fueron seleccionadas seis árbitras para distintas funciones dentro y fuera del campo de juego.

La inclusión de mujeres en competencias de máxima exigencia refleja una transformación profunda en el fútbol internacional, donde las designaciones responden cada vez más a la experiencia y el rendimiento acumulado.

Un referente para las nuevas generaciones

Además de su carrera profesional, Penso construyó una vida estrechamente vinculada al arbitraje. Está casada con Chris Penso, también árbitro, y juntos formaron una familia mientras desarrollaban sus respectivas trayectorias dentro del fútbol.

Con más de un centenar de partidos dirigidos en competencias nacionales e internacionales, la estadounidense llega a este momento como una de las figuras más respetadas de la actividad.

Por eso, el encuentro entre República Checa y Sudáfrica será recordado no solo por lo ocurrido en el marcador. También quedará registrado como otro paso importante en la apertura de espacios para las mujeres dentro del fútbol de élite y como una nueva confirmación del legado que Tori Penso continúa construyendo en cada designación.