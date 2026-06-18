18 de junio de 2026 - 19:42

El insólito blooper de Borja Iglesias en el Mundial 2026: la seguridad no lo dejó entrar al hotel de España

El atacante de la Selección de España disfrutó del descanso en Tennessee, pero el retorno a la concentración se transformó en un bindeo viral cuando los guardias del hotel le prohibieron el ingreso al no reconocerlo en pleno Mundial 2026.

Borja Iglesias vivió una insólita confusión en el Mundial: volvió al hotel de España y la seguridad no lo reconoció.&nbsp;

Borja Iglesias vivió una insólita confusión en el Mundial: volvió al hotel de España y la seguridad no lo reconoció. 

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La Selección de España aprovechó una pausa en pleno Mundial 2026 para bajar las cargas físicas y despejar la cabeza. Sin embargo, lo que debía ser una jornada de descanso absoluto terminó convirtiéndose en un fenómeno viral por una confusión tan inesperada como desopilante. El gran protagonista de la jornada fue el delantero Borja Iglesias, quien vivió un momento sumamente incómodo al intentar regresar a la concentración.

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Luego del amargo empate sin goles frente a Cabo Verde, el director técnico Luis de la Fuente decidió otorgarles un día libre a sus dirigidos. El objetivo: recargar energías antes de encarar la preparación final para el crucial choque del domingo ante Arabia Saudita, un encuentro clave para las aspiraciones de La Roja en esta Copa del Mundo.

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El día libre que terminó en bindeo viral

Durante el descanso, varios integrantes del combinado europeo abandonaron las instalaciones del hotel Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown, ubicado en Tennessee, Estados Unidos. El centrodelantero del Celta de Vigo fue uno de los que decidió aprovechar las horas libres para pasear acompañado por su pareja, María Valero.

"Soy jugador de la Selección": el tenso y divertido ida y vuelta

Visiblemente sorprendido por la situación, el "Panda" intentó explicar su identidad desde el otro lado de las vallas que delimitaban el perímetro del hotel.

"Soy jugador de la Selección. Necesito entrar", expresó el atacante en inglés ante los estrictos agentes norteamericanos.

Lejos de destrabar el malentendido, la respuesta de los efectivos de seguridad sumó más confusión al momento:

  • Seguridad: ¿Tienes pase? ¿Eres jugador?

  • Testigos (hinchas y periodistas): ¡Es un jugador de la Selección!

  • Seguridad: ¿Cómo te llamas?

  • Futbolista: Borja Iglesias.

Mientras los presentes repetían el nombre del delantero para convencer a los responsables del acceso, el intercambio seguía estancado.

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Borja Iglesias vivi&oacute; una ins&oacute;lita confusi&oacute;n en el Mundial: volvi&oacute; al hotel de Espa&ntilde;a y la seguridad no lo reconoci&oacute;.&nbsp;

Borja Iglesias vivió una insólita confusión en el Mundial: volvió al hotel de España y la seguridad no lo reconoció.

¿Cómo se resolvió el problema?

Finalmente, al ver que las explicaciones verbales no daban frutos, el exjugador del Betis tuvo que recurrir a su teléfono celular para contactar directamente a los miembros de la delegación española, quienes salieron a rescatarlo.

Por suerte, todo quedó en una anécdota pintoresca y divertida que logró romper la tensa rutina mundialista, justo a pocas horas de un compromiso decisivo para España en esta edición de la Copa del Mundo 2026.

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