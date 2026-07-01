No frena: Estados Unidos le ganó 2 a 0 a Bosnia y se metió en octavos de final del Mundial 2026

Estados Unidos se impuso a Bosnia por 2 a 0 en el Levi's Stadium en el duelo correspondiente a los 16vos de final del Mundial 2026. Folarin Balogun abrió la cuenta, y Malik Tillman puso cifras definitivas. Ahora enfrentará a Bélgica.

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A diferencia de los partidos anteriores, al elenco de Mauricio Pochettino esta vez no le sobró nada . No porque haya sido dominado por su contricante, sino porque le costó generar ocasiones de gol que le permitieran sacar una ventaja tranquilizadora en el marcador.

El trámite fue parejo, pero con pocas luces en la zona de definición. En todo el primer tiempo, Bosnia apenas tuvo un córner de Kerim Alajbegovic que se cerró más de la cuenta y obligó al arquero a evitar el olímpico. No logró llegar otra vez. Estados Unidos apostó a los centros cruzados, y a hacer ancho el campo para encontrar espacios entre líneas. Así, contó con los centros de Robinson y McKennie que Balogun y Robinson no pudieron aprovechar.

Cuando asomaba el descanso, el marcador se rompió. Ocurrió a los 44’ tras un saque defectuoso desde el arco Bosnio, que decantó en el buen taco de Adams, y e l pase entre líneas de Tillman para la definición entre dos rivales de Balogun.

El complemento fue chato y con poco brillo. Estados Unidos no fue el equipo vertiginoso y veloz que sorprendió a todos en la fase de grupos. Por el contrario, pareció algo mezquino y confiado de las pocas capacidades de su rival.

Bosnia nunca encontró el camino. Tuvo el control de la pelota, pero no le pudo dar sentido a sus grandes ventanas de posesión. Ni siquiera cuando Estados Unidos sufrió la expulsión de su delantero estrella Balogun.

Golazo de Estados Unidos para el triunfo ante Bosnia:

Embed ¡QUÉ GOLAZO DE ESTADOS UNIDOS!



Tremendo tiro libre de Tillman para poner el 2-0 ante Bosnia en San Francisco.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/40u4PLqLpp — DSPORTS (@DSports) July 2, 2026

Cerca del final del encuentro, cuando más lo necesitaba, el dueño de casa finalmente lo liquidó. Ocurrió a los 37’, con una excelente ejecución de Malik Tillman en un tiro libre cercano al área. El golazo estuvo a la altura del desahogo que generó. Estados Unidos se sacó de encima un encuentro complicado y sin brillo, y así logró estirar su estadía en la competencia por lo menos durante una ronda más.

Ahora enfrentará en octavos de final a Bélgica, el próximo lunes en Seattle, que perdía por dos tantos de diferencia hasta el minuto 40 de la segunda parte, y terminó venciendo a Senegal por 3 a 2 en uno de los partidos más emocionantes de todo el Mundial 2026

Minuto a minuto y estadísticas de Estados Unidos - Bosnia: