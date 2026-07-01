Warsh profundiza su ruptura con la Fed y sorprende al mercado con un tono más duro de lo esperado

La llegada de Kevin Warsh a la presidencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos ( Fed ) está generando un ruido dentro de la institución que trasciende con creces el habitual debate sobre el nivel de las tasas de interés. Warsh no aspira únicamente a ajustar el sesgo de la política monetaria, sino a modificar varias de las prácticas centrales que la Fed consolidó a lo largo de los últimos años. Su agenda, en los hechos, implica una ruptura profunda con el modelo de banca central que rigió durante las gestiones de Ben Bernanke, Janet Yellen y Jerome Powell.

El diagnóstico de Warsh es tan claro como polémico. A su juicio, en los últimos quince años se consolidó en la Reserva Federal un marco de política demasiado tolerante con la inflación, demasiado dependiente del uso de la hoja de balance y demasiado confiado en la herramienta de la comunicación anticipada de decisiones , conocida como forward guidance. Para Warsh, esos tres errores culminaron en la respuesta tardía al shock inflacionario que siguió a la pandemia, cuando la Fed se aferró durante demasiado tiempo a la idea de que la inflación era un fenómeno transitorio y permitió que la dinámica de precios se alejara peligrosamente de la meta del 2%. Corregir esa complacencia y volver a anclar las decisiones en ese objetivo es, para él, la prioridad absoluta.

Esa mirada crítica se traduce en una batería de reformas concretas que apuntan al corazón del funcionamiento de la institución. Warsh propone achicar la hoja de balance, revisar o directamente abandonar el esquema de metas de inflación promedio flexible que la Fed adoptó en 2020 , reducir el peso de la forward guidance, otorgar mayor relevancia a las medidas de inflación subyacente que excluyen los movimientos más extremos de precios, y reemplazar o al menos complementar el célebre gráfico de proyecciones de tasas de los miembros del comité con la presentación de escenarios alternativos. Para instrumentar esa transformación, creó cinco comisiones de revisión y convocó a economistas de prestigio con el objetivo de repensar la estrategia de inflación, la comunicación institucional y el uso del balance.

El problema es que dentro de la propia Reserva Federal no aparece una predisposición clara a modificar el marco vigente , lo que anticipa una etapa de mayor tensión interna. Buena parte de la estructura técnica de la institución se formó bajo el paradigma que Warsh ahora cuestiona, y una ruptura de esta magnitud difícilmente se procese sin resistencias. La transformación que impulsa el nuevo presidente choca, en definitiva, con la inercia de una cultura institucional que llevó años en consolidarse.

A esa tensión de fondo se suma un elemento que tomó por sorpresa a los mercados. Warsh está mostrando un sesgo bastante más duro, más hawkish en la jerga financiera, de lo que se descontaba inicialmente . No parece dispuesto a convalidar una inflación que se mantenga de manera persistente por encima de la meta, ni a ofrecer una guía demasiado explícita sobre la trayectoria futura de las tasas. Esa firmeza podría, además, generar fricciones con Donald Trump, en la medida en que una Reserva Federal más severa choca de frente con la preferencia política por tasas de interés más bajas.

El propio comité de la Fed reflejó esa disyuntiva en sus últimas proyecciones. El cuadro que resume las expectativas individuales de sus miembros muestra una institución dividida. Nueve de ellos prevén entre una y tres subas de tasas hasta fin de 2026, mientras que ocho no anticipan alza alguna y uno incluso proyecta un recorte. Al mismo tiempo, la Reserva Federal revisó al alza sus previsiones de inflación y mantuvo un escenario de empleo y crecimiento resilientes, lo que en conjunto validó una tasa mediana más elevada y un sesgo más duro para este año. La proyección de inflación medida por el índice de gasto en consumo personal saltó del 2,7% estimado en marzo al 3,6% de junio, un ajuste considerable que da cuenta del cambio de clima.

El mercado tomó nota de inmediato de ese endurecimiento. Tras el debut de Warsh, los operadores pasaron a asignar más de un 30% de probabilidad a una suba de tasas ya en la reunión de julio, y más de un 80% de probabilidad a un alza en el encuentro de septiembre. Son cifras que hace pocos meses habrían resultado impensadas y que reflejan hasta qué punto el nuevo liderazgo modificó las expectativas sobre el rumbo de la política monetaria estadounidense.

De cara a los próximos meses, la incógnita es cuánta previsibilidad estará dispuesta a ofrecer la Reserva Federal. Warsh parece inclinarse por una institución con menos guía explícita y mayor dependencia de los datos que se vayan conociendo. Esa preferencia tiene una consecuencia directa, que es el aumento de la sensibilidad del mercado a cada nuevo indicador de inflación, empleo y actividad. En un esquema donde la Fed comunica menos y reacciona más a la evidencia, cada dato relevante puede convertirse en un detonante de volatilidad.

En síntesis, la gestión de Warsh inaugura una etapa de mayor incertidumbre en el banco central más influyente del mundo. Su apuesta por recuperar la disciplina antiinflacionaria y por desmontar prácticas que considera erróneas es coherente con su diagnóstico, pero implica una ruptura que no será indolora, ni dentro de la institución ni en su relación con el poder político. El mercado global, que sigue cada movimiento de la Reserva Federal con lupa, deberá acostumbrarse a un estilo de conducción más impredecible y más dependiente de los datos, en un contexto en el que la inflación estadounidense todavía no da señales concluyentes de haber sido domada.