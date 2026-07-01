Nació en Estados Unidos, sus padres huyeron de una guerra y hoy intentará eliminar al país que lo vio crecer

Nacido en Wisconsin y formado en la MLS, el atacante del PSV Eindhoven enfrentará a EE. UU. tras renunciar a su selección para honrar el legado de sus padres.

Esmir Bajraktarevic será el protagonista inesperado en el duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 en Santa Clara. El joven extremo, nació en Wisconsin y se formó en la liga norteamericana, pero decidió representar a Bosnia y hoy es la mayor amenaza balcánica contra el país que lo vio nacer y debutar como profesional.

Nacido en 2005 en Appleton, un lugar con pocas oportunidades para el fútbol de alto nivel. Su desarrollo dependió del apoyo de su padre y de la familia Wascou, quienes lo trasladaban tres veces por semana a Milwaukee para entrenar con el SC Wave. Kevin Wascou, quien lo acogió como a un hijo, recuerda: "El chico es muy bueno y podría perderse. Es un tipo genial".

image Bajraktarevic fue titular en el debut ante Canadá y contra Qatar. En el duelo frente a Suiza ingresó desde el banco. De Wisconsin a las inferiores del New England Revolution Tras una prueba en el Chicago Fire, Bajraktarevic se incorporó en 2021 a las inferiores del New England Revolution. Su ascenso fue meteórico: firmó su primer contrato profesional a los 17 años y destacó en la MLS como un extremo derecho habilidoso, sumando cinco goles en 57 partidos. Este rendimiento lo llevó a debutar con la selección absoluta de Estados Unidos en enero de 2024, bajo las órdenes de Gregg Berhalter.

image Bajraktarevic con la selección estadounidense. El peso de Srebrenica en una decisión de sangre A pesar de su inicio con el equipo norteamericano, en julio de 2024 decidió cambiar su lealtad internacional. La historia de sus padres, Elmir y Emina, supervivientes del genocidio de Srebrenica en 1995, fue determinante. La guerra se cobró la vida de su abuela materna y cuatro tíos. Al respecto, el jugador explicó: "Srebrenica es algo que nunca olvidaré, es parte de mí, lo llevo en la sangre".