La tormenta de Santa Rosa ya se siente en Mendoza: lluvia, granizo y descenso de la temperatura

La " Tormenta de Santa Rosa " ya dijo presente en varios puntos de la provincia de Mendoza . Desde media mañana de este sábado, la inestabilidad se hizo sentir en gran parte de la provincia.

Gran Mendoza: Afectado por lluvias intensas en Las Heras, Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz y todo Guaymallén. El sistema se desplaza de norte a sur. Se esperan lluvias intensas en el centro de Maipú y Rodeo del Medio podría verse afectado por granizo.

Zona Norte: Lluvias intensas ingresan por el norte de Jocolí, afectando la Ruta 40. También se esperan lluvias intensas y probable granizo pequeño en Los Álamos y el norte de Fray Luis Beltrán, con posibilidad de afectar a Los Corralitos, Bermejo y el Km 8 de Guaymallén. El centro de Lavalle también se verá afectado por lluvias intensas en los próximos minutos.

La tradición de la tormenta de Santa Rosa

La tormenta de Santa Rosa es un fenómeno muy conocido en la región y suele estar asociado a la aparición de lluvias hacia fines de agosto, tras un periodo de sequía. Aunque no ocurre todos los años con la misma intensidad, en 2025 el episodio se manifiesta con fuerza y coincide exactamente con el día en que la Iglesia Católica conmemora a Santa Rosa de Lima, el 30 de agosto.

Considerada patrona de América, Filipinas y de varias instituciones, Santa Rosa murió el 24 de agosto de 1617, pero la tradición litúrgica la recuerda cada 30 de agosto. En la meteorología local, esa fecha quedó marcada como un momento propicio para tormentas intensas, y este año Mendoza vivirá un episodio que promete quedar en la memoria de muchos.