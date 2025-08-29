29 de agosto de 2025 - 08:20

Fútbol: Cómo quedaron los cruces de cuartos de final en Copa Argentina

Los Hinchas del buen fútbol de parabienes, porque el choque más esperado en esta instancia, lo sostendrán River ante Racing.

Marcelo Gallardo buscará que su equipo llegue a semifinales de final de la Copa Argentina.&nbsp;

El DT Gustavo Costas el técnico del equipo de fútbol de Racing

La Copa Argentina de Fútbol entra en instancias decisivas y tras la victoria de este jueves de River por penales ante Unión de Santa Fe en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, quedaron definidos los cruces de cuartos de final del campeonato.

El enfrentamiento estrella será el duelo entre River y Racing, no solo porque involucrará a dos de los equipos con más renombre en el fútbol local y marcará un nuevo clásico por eliminación directa, sino que también por el morbo alrededor de un cruce entre Maximiliano Salas, ex delantero de la Academia y actual jugador del Millonario, y el conjunto de Avellaneda.

Además, Tigre deberá medirse ante Independiente Rivadavia el viernes 5 de septiembre desde las 21:10 en el estadio Marcelo Bielsa, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del torneo, mientras que para los cotejos entre Argentinos Juniors y Lanús (08/09) y Newell´s vs. Belgrano (17/09) aguardan por sede y horario.

Cabe destacar que el ganador de la Copa Argentina tendrá un lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores.

Así quedaron los cruces de cuartos de final de la Copa Argentina:

  • River vs. Racing: fecha, sede y horario a confirmar.
  • Tigre vs. Independiente Rivadavia: 05/09 21:10 – Estadio Marcelo Bielsa.
  • Argentinos Juniors vs. Lanús: 08/09 – sede y horario a confirmar.
  • Newell´s vs. Belgrano: 17/09 – sede y horario a confirmar.
