Independiente Rivadavia vs. Tigre por los cuartos de final de la Copa Argentina: hora, formaciones y TV

La Lepra viene de vencer 2-1 a Argentinos Juniors con goles de Fabrizio Sartori y Matías Fernández . Ahora, el elenco dirigido por Alfredo Berti, buscará aprovechar el envión anímico para alcanzar por primera vez en su historia las semifinales de la Copa Argentina. Se enfrentará a Tigre ya que viene de tachar a Central Córdoba (R) en octavos.

Copa Argentina: cómo llega Tigre al duelo con Independiente Rivadavia

El Matador no está pudiendo encontrar su mejor versión en el Clausura y no pudo usar su triunfo ante Racing como visitante de trampolín. Luego de ese duelo se vio las caras con quién será su rival este viernes y rescató un polémico penal que el árbitro Luis Lobo Medina cobró a través del VAR, y Braian Martínez canjeó por gol. Además, enfrentó a Banfield en el Florencio Sola en la última fecha, perocayó por 1-0 luego de un blooper de Felipe Zenobbio. Llega a esta instancia tras eliminar a San Lorenzo.