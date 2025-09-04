Independiente Rivadavia vs. Tigre por los cuartos de final de la Copa Argentina: hora, formaciones y TV

Independiente Rivadavia y Tigre jugarán este viernes desde las 21.10 en el estadio Marcelo Bielsa, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025. El vencedor se medirá en la próxima fase ante el ganador de la llave RacingClub vs. River Plate.
Este viernes, Independiente Rivadavia y Tigre se medirán por los cuartos de final de la Copa Argentina en busca de un lugar en semifinales en Rosario.
La Lepra viene de vencer 2-1 a Argentinos Juniors con goles de Fabrizio Sartori y Matías Fernández. Ahora, el elenco dirigido por Alfredo Berti, buscará aprovechar el envión anímico para alcanzar por primera vez en su historia las semifinales de la Copa Argentina. Se enfrentará a Tigre ya que viene de tachar a Central Córdoba (R) en octavos.
El Matador no está pudiendo encontrar su mejor versión en el Clausura y no pudo usar su triunfo ante Racing como visitante de trampolín. Luego de ese duelo se vio las caras con quién será su rival este viernes y rescató un polémico penal que el árbitro Luis Lobo Medina cobró a través del VAR, y Braian Martínez canjeó por gol. Además, enfrentó a Banfield en el Florencio Sola en la última fecha, perocayó por 1-0 luego de un blooper de Felipe Zenobbio. Llega a esta instancia tras eliminar a San Lorenzo.
Ezequiel Centurión; Leonard Costa, Sheyko Studer, Iván Villalba, Mauricio Cardillo, Luciano Gómez; Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori . DT: Alfredo Berti.
Felipe Zenobio; Federico Álvarez, Tomás Cardona, Joaquín Laso, Guillermo Soto; Santiago González, Bruno Leyes; Sebastián Cabrera, Elías Medina, Jabes Saralegui; Ignacio Russo. DT: Pablo Dabove.