Independiente Rivadavia vs. Tigre por los cuartos de final de la Copa Argentina: hora, formaciones y TV

Este viernes, Independiente Rivadavia y Tigre se medirán por los cuartos de final de la Copa Argentina en busca de un lugar en semifinales en Rosario.

Independiente Rivadavia sueña con meterse en semifinales de la Copa Argentina.

Independiente Rivadavia sueña con meterse en semifinales de la Copa Argentina. 

Copa Argentina: cómo llega Independiente Rivadavia al duelo con Tigre

La Lepra viene de vencer 2-1 a Argentinos Juniors con goles de Fabrizio Sartori y Matías Fernández. Ahora, el elenco dirigido por Alfredo Berti, buscará aprovechar el envión anímico para alcanzar por primera vez en su historia las semifinales de la Copa Argentina. Se enfrentará a Tigre ya que viene de tachar a Central Córdoba (R) en octavos.

Copa Argentina: cómo llega Tigre al duelo con Independiente Rivadavia

El Matador no está pudiendo encontrar su mejor versión en el Clausura y no pudo usar su triunfo ante Racing como visitante de trampolín. Luego de ese duelo se vio las caras con quién será su rival este viernes y rescató un polémico penal que el árbitro Luis Lobo Medina cobró a través del VAR, y Braian Martínez canjeó por gol. Además, enfrentó a Banfield en el Florencio Sola en la última fecha, perocayó por 1-0 luego de un blooper de Felipe Zenobbio. Llega a esta instancia tras eliminar a San Lorenzo.

COPA ARGENTINA. Ubicaciones de las parcialidades de Independiente Rivadavia y Tigre.

COPA ARGENTINA. Ubicaciones de las parcialidades de Independiente Rivadavia y Tigre.

La probable formación de Independiente Rivadavia vs. Tigre por la Copa Argentina

Ezequiel Centurión; Leonard Costa, Sheyko Studer, Iván Villalba, Mauricio Cardillo, Luciano Gómez; Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori . DT: Alfredo Berti.

La probable formación de Tigre vs. Independiente Rivadavia por la Copa Argentina

Felipe Zenobio; Federico Álvarez, Tomás Cardona, Joaquín Laso, Guillermo Soto; Santiago González, Bruno Leyes; Sebastián Cabrera, Elías Medina, Jabes Saralegui; Ignacio Russo. DT: Pablo Dabove.

Independiente Rivadavia vs. Tigre por la Copa Argentina: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 21.10
  • TV: TyC Sports
  • Árbitro: Pablo Dóvalo
  • Estadio: Marcelo Bielsa (Rosario)

Independiente Rivadavia vs. Tigre por Copa Argentina: minuto a minuto y estadisticas

