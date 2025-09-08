8 de septiembre de 2025 - 17:17

Admiración absoluta: qué dijo Lionel Scaloni sobre Sebastián Beccacece

Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección Argentina y Beccacece, DT de Ecuador, fueron compañeros en el polémico ciclo de Jorge Sampaoli.

SELECCIÓN ARGENTINA. Sampaoli, Scaloni, Aimar y Beccacece, el cuerpo técnico del Seleccionado Nacional.&nbsp;

SELECCIÓN ARGENTINA. Sampaoli, Scaloni, Aimar y Beccacece, el cuerpo técnico del Seleccionado Nacional. 

Según el DT Albiceleste, se trata de "una de las mejores del mundo, no solo de Sudamérica. Le va a ser difícil a cualquier rival en el Mundial. Tiene un grupo de jugadores que intentan ser ofensivos y lo han conseguido".

Scaloni y Beccacece trabajaron juntos cuando fueron integrantes del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli, durante las Eliminatorias y el Mundial 2018 en Rusia, y si bien no son amigos, se tratan con respeto. En aquella Selección el de Pujato mantenía un vínculo más estrecho con los jugadores, ya que hasta había sido compañero dentro de la cancha con Lionel Messi, mientras que Beccacece era prácticamente la mano derecha del casildense que comandaba el grupo.

El actual técnico de Ecuador había marcado que la Albiceleste campeona del mundo y bicampeona de América es "la mejor Selección de la historia".

