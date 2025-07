"¿Quién es más viejo ahora"? el particular primer cruce de Nicolás Otamendi y Richard Ríos

No hubo marcha atrás: Lionel Messi plantó a la MLS y sería sancionado

La pelea de Richard Ríos y Nicolás Otamendi que generó el video:

La relación comenzó con el pie izquierdo hace algunos meses. Se trató de un duelo entre la Selección Argentina y Colombia que terminó en empate 1-1 y que contó con varios cruces picantes dentro del campo entre ambos. Una vez finalizado, el defensor argentino agredió verbalmente al colombiano: “Sácate la vinchita, bobo”.

El mediocampista no se quedó callado, y respondió de manera desafiante: “Estás viejo. Cerrá el c..., bobo. Estás viejo, no te da ni para correr”, antes de distanciarse de la situación.