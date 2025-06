Del fuego al perdón en el Mundial de Clubes: Otamendi y Marchesín hicieron las paces tras el partido

E l empate entre Boca Juniors y Benfica, en el debut de ambos equipos por el Grupo C del Mundial de Clubes , dejó varios momentos intensos en el Estadio Hard Rock de Miami. Uno de los más comentados fue el fuerte cruce entre Nicolás Otamendi y Agustín Marchesín apenas terminó el encuentro.

Pese a la tensión inicial, el altercado no pasó a mayores. Con el correr de las horas, ambos futbolistas se comunicaron y aclararon lo sucedido, tal como confirmó Marchesín en una entrevista con DAZN, la señal oficial del torneo . “Sí, es normal, son cosas del partido. Hablamos después a la noche… ”, explicó el arquero, de 37 años, quien llegó a Boca desde Gremio en el último mercado.

Frente a la pregunta del periodista, Marchesín amplió con una sonrisa: “Le mandé: ‘Hijo de... ¿Cómo me vas a decir así?’. Él se cagaba de risa y me dijo: "Perdoname, amigo, estaba enojado por el partido". A la noche hablamos y nos reíamos de la situación. Son cosas del partido y quedan ahí, no pasa nada”.