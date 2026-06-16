16 de junio de 2026 - 08:31

Bochornosa pelea entre argentinos y argelinos en Times Square: los videos

A pocas horas del debut en el Mundial 2026, los hinchas se enfrentaron a golpes y patadas en el corazón de Nueva York. Las imágenes se viralizaron en las redes sociales.

Pelea entre argentinos y argelinos en Times Square

Pelea entre argentinos y argelinos en Times Square

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Las imágenes de la pelea se viralizaron rápidamente en redes sociales y muestran corridas, empujones, golpes de puño y patadas a pocas horas del encuentro entre ambos seleccionados.

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Los disturbios se produjeron este lunes por la noche durante una concentración espontánea de fanáticos de distintos países que se encontraban en Manhattan para acompañar a sus equipos en el inicio de la Copa del Mundo. Entre ellos estaban simpatizantes de Argentina y Argelia, que este martes desde las 22 se enfrentarán en el Arrowhead Stadium de Kansas City por la primera fecha del Grupo J.

Los videos difundidos en redes sociales reflejan momentos de gran tensión.

En algunas grabaciones se observa a grupos de hinchas intercambiando golpes y arrojándose objetos, mientras que en otras se ve a varios simpatizantes argelinos avanzando con patadas y empujones, respondidos por aficionados argentinos con golpes de puño.

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Las escenas ocurrieron en medio de una gran cantidad de turistas y transeúntes que recorrían Times Square. Algunos registros muestran a niños corriendo para alejarse de la pelea y a personas que intentaban intervenir para frenar las agresiones.

Hasta el momento no trascendió información oficial sobre detenidos o personas heridas como consecuencia de los enfrentamientos.

Argentina pone primera en el Mundial 2026

Más allá de los incidentes, la expectativa está puesta en el estreno del equipo dirigido por Lionel Scaloni, que comenzará este martes a las 22 su participación en la Copa del Mundo con el objetivo de volver a pelear por el título.

La Selección Argentina integra el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

El encuentro frente a Argelia marcará el primer paso de un camino que la Albiceleste espera recorrer hasta las instancias decisivas del certamen, aunque la previa en Nueva York ya dejó una imagen que poco tiene que ver con el espíritu deportivo que suele acompañar a una Copa del Mundo.

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