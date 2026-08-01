La nueva promesa del motocross mendocino va por la corona nacional

Cuando restan apenas dos fechas para el cierre del Campeonato Argentino de Motocross, el mendocino Jeremías Mur atraviesa un gran momento de su joven carrera deportiva. Con solo 11 años, lidera la categoría 65cc y se prepara para la próxima cita del calendario, que se disputará del 11 al 13 de septiembre en El Dorado, Misiones, d onde podría dar un paso decisivo hacia la obtención del título nacional.

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Hijo del histórico piloto mendocino Dalmiro Mur, Jeremías ha construido una campaña de menor a mayor. Tras finalizar segundo en las primeras fechas, disputadas en Neuquén y General Alvear, consiguió un triunfo contundente en San Juan, resultado que le permitió alcanzar la cima del campeonato.

Con ese rendimiento llegó a los 111 puntos y pasó a liderar el certamen, con una ventaja d e 21 unidades sobre su principal perseguidor, Sebastián Mandrini, cuando restan dos competencias para definir la temporada.

El motocross forma parte de la vida de Jeremías desde muy pequeño. A los cuatro años comenzó a manejar una moto, siguiendo los pasos de su padre, y desde entonces fue desarrollando un talento que hoy lo ubica entre las grandes promesas de la disciplina en el país.

Es el actual líder del campeonato argentino cuando solo restan dos fechas para que concluya.

A pesar de su corta edad, ya acumula una importante experiencia en competencias nacionales y regionales, donde se destaca por pelear habitualmente los primeros puestos.

La próxima fecha del Argentino de motocross se correrá en el Dorado, Misiones donde el mendocino buscará mantener el liderazgo o consagrarse campeón. Gentileza.

Entre la escuela y el entrenamiento

Como cualquier chico de su edad, Jeremías cursa 6to. grado de la escuela primaria en la Escuela Pompeya durante las mañanas. El resto del tiempo lo dedica a su gran pasión: el motocross. En su preparación combina entrenamiento físico con prácticas sobre la moto prácticamente durante toda la semana.

"El Jere entrena de lunes a lunes. No tiene problemas, porque realmente le gusta mucho. Los lunes y martes hace preparación física o bicicleta, y los fines de semana entrena en la moto. Le pone mucho corazón y muchas ganas. Hace un gran sacrificio, al igual que nosotros, y sabe todo el esfuerzo que implica", contó con orgullo su padre, Dalmiro.

Un palmarés que ilusiona

Pese a tener apenas 11 años, Jeremías ya cuenta con un destacado historial deportivo. Fue tres veces campeón mendocino y dos veces campeón cuyano. Además, logró los subcampeonatos Argentino y Latinoamericano en la categoría 50cc de Supercross.

Su regularidad ha sido una de las claves de su crecimiento. "Siempre está entre los primeros. Pelea la punta en todas las competencias y generalmente está adelante", destacó Dalmiro.

El piloto mendocino en lo más alto del podio en San Juan, victoria que le permitió pasar a liderar el Argentino. Gentileza.

En busca del apoyo para seguir soñando

Más allá del gran presente deportivo, la familia Mur enfrenta el desafío de afrontar los costos que demanda competir a nivel nacional. El próximo compromiso en Misiones representa un importante esfuerzo económico y por eso buscan el acompañamiento de empresas o sponsors que permitan continuar el proyecto deportivo.

"Estamos buscando sponsors y ayuda para que pueda seguir compitiendo. Está muy cerca del lograr un titulo y queremos darle la posibilidad de seguir creciendo", expresó su padre.

Con talento, disciplina y una enorme pasión por el motocross, Jeremías Mur está cada vez más cerca de cumplir uno de sus grandes sueños. La próxima fecha del campeonato puede marcar un momento histórico para el joven piloto mendocino, que busca escribir su nombre entre los campeones argentinos de la especialidad.