River enfrenta a Rosario Central con la imperiosa necesidad de ganar: hora, transmisión en vivo, formaciones

El Millonario juega en casa ante el Canalla, en el marco de la fecha 3 del Clausura de la Liga Profesional. Es este domingo desde las 19.15 horas.

Este domingo desde las 19.15 horas, River Plate juega en el Monumental ante Rosario Central, por la tercera fecha de la Zona B del Clausura de la Liga Profesional. El duelo contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez, y la televisación de ESPN Premium.

El Millonario llega a este encuentro en una situación delicada. En este semestre perdió contra Aldosivi de Mar del Plata en los 16avos de final de la Copa Argentina, mientras que en el Torneo Clausura cayó en sus primeras dos presentaciones frente a Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata. Por fuera de los resultados, el equipo no levanta y mantiene un nivel muy pobre desde lo futbolístico.

Gimnasia y Esgrima La Plata venció a River Plate en el Bosque GELP Para colmo, ante el Lobo sufrió la lesión de dos piezas claves que no podrán estar ante el Canalla: Marcos Acuña y Mauro Arambarri. En sus lugares estarán Facundo González o Lautaro Rivero y Fausto Vera. Mientras tanto, el DT también duda sobre la posibilidad de incluir como titular a Lucas Beltrán, o reemplazarlo por Rafael Santos Borré.

Rosario Central, por su parte, tampoco tuvo un gran inicio de semestre, ya que debutó con una derrota ante Belgrano de Córdoba en condición de visitante para luego igualar sin goles como local ante Racing, dirigido por Juan Pablo Vojvoda. Sin embargo, deposita todas sus esperanzas en la figura de su capitán y emblema Ángel Di María.

GOLEADA Y TRIUNFO. Rosario Central se metió a octavos de final de la Copa Libertadores. Gentileza. Posibles formaciones de River - Rosario Central: River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero o Facundo González; Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván; Ángel Correa; Lucas Beltrán o Rafael Santos Borré y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.