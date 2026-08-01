1 de agosto de 2026 - 19:24

River enfrenta a Rosario Central con la imperiosa necesidad de ganar: hora, transmisión en vivo, formaciones

El Millonario juega en casa ante el Canalla, en el marco de la fecha 3 del Clausura de la Liga Profesional. Es este domingo desde las 19.15 horas.

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El Millonario llega a este encuentro en una situación delicada. En este semestre perdió contra Aldosivi de Mar del Plata en los 16avos de final de la Copa Argentina, mientras que en el Torneo Clausura cayó en sus primeras dos presentaciones frente a Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata. Por fuera de los resultados, el equipo no levanta y mantiene un nivel muy pobre desde lo futbolístico.

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Para colmo, ante el Lobo sufrió la lesión de dos piezas claves que no podrán estar ante el Canalla: Marcos Acuña y Mauro Arambarri. En sus lugares estarán Facundo González o Lautaro Rivero y Fausto Vera. Mientras tanto, el DT también duda sobre la posibilidad de incluir como titular a Lucas Beltrán, o reemplazarlo por Rafael Santos Borré.

Rosario Central, por su parte, tampoco tuvo un gran inicio de semestre, ya que debutó con una derrota ante Belgrano de Córdoba en condición de visitante para luego igualar sin goles como local ante Racing, dirigido por Juan Pablo Vojvoda. Sin embargo, deposita todas sus esperanzas en la figura de su capitán y emblema Ángel Di María.

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Posibles formaciones de River - Rosario Central:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero o Facundo González; Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván; Ángel Correa; Lucas Beltrán o Rafael Santos Borré y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.

Datos del partido:

Estadio: Monumental

Árbitro: Nicolás Ramírez

Hora: 19:15

TV: ESPN Premium

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