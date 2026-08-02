Muere en una avalancha Nirmal Purja, el alpinista que conquistó las 14 montañas más altas del mundo

Purja no tenía planeado subir el Broad Peak; lo incluyó días antes de viajar para intentar ser el primero en completar dos veces los 14 ochomiles sin oxígeno.

El alpinista británico-nepalí Nirmal Purja, famoso por escalar las catorce cumbres más altas del planeta en tiempo récord, murió este sábado en una avalancha en el Broad Peak, Pakistán. El accidente en la cordillera del Karakórum terminó con la vida de otros nueve escaladores, dejando al mundo del montañismo sin su figura más mediática.

Purja, conocido como "Nims", alcanzó la fama mundial en 2019 tras escalar los picos de más de 8.000 metros en apenas 189 días. Su hazaña, plasmada en un documental, lo posicionó como líder en expediciones de alta montaña. Sin embargo, la cima que le quitó la vida no estaba en su plan original.

El susurro del Broad Peak y el cambio de planes letal Días antes de viajar, Purja anunció que su objetivo inicial era el Gasherbrum II. Un cambio repentino lo llevó al Broad Peak para intentar ser la primera persona en completar dos veces los catorce ochomiles sin oxígeno suplementario. "Las oportunidades no gritan: susurran a quienes ya trabajan en silencio", escribió sobre esta decisión de último momento.

La empresa Elite Exped confirmó su muerte a los 43 años junto a la estadounidense Mallory Geis, la omaní Nadhira Ahmed Abdullah Al Harthy y el nepalí Pur Bahadur Gurung. En total, la avalancha en el Karakórum sepultó a seis escaladores nepalíes y cuatro extranjeros, incluyendo al poseedor del récord mundial.

El Broad Peak, de 8.047 metros, tiene un historial severo de mortalidad. Purja, exmiembro del ejército británico y antiguo gurkha, conocía el peligro. En su última publicación pidió a la montaña un paso seguro de ida y vuelta: "No doy por sentado el valor de ninguna montaña".

Rescate en el Karakórum y repercusión mundial de la muerte de Purja Los rescatistas del Club Alpino de Pakistán visualizaron cuerpos desde el aire, pero la inestabilidad de la nieve impidió llegar hasta ellos inicialmente. El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, calificó el suceso como una tragedia nacional. Purja vivía en Inglaterra con su esposa e hija de tres años, desde donde proyectaba sus misiones deportivas. Naila Kiani, portavoz del Club Alpino de Pakistán, destacó las dotes de liderazgo de Purja, a quien describió como un escalador experimentado. El secretario de Defensa de Reino Unido, Wes Streeting, también lamentó el fallecimiento del hombre cuyas hazañas son conocidas en todo el mundo. Su legado permanecerá como una fuente de inspiración.