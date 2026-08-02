Agustín Módica, el goleador de Gimnasia de Mendoza y del Torneo Clausura que sueña con jugar para Italia: "Es el sueño de cualquier jugador"

Mientras lidera la tabla de goleadores en Argentina, Agustín Módica admite que sueña con jugar para la Selección de Italia, país donde nació hace 23 años.

Agustín Módica marcó un doblete en la victoria 2-0 de Gimnasia de Mendoza ante Unión de Santa Fe y se posicionó como el máximo artillero del Torneo Clausura. El delantero, nacido en el norte de Italia, acumula tres tantos en tres fechas y despierta el interés de la selección europea tras su presente.

Módica nació el 12 de enero de 2003 en Villanova d'Albenga, una localidad de Savona, mientras su padre, Pablo Módica, jugaba para el club Albenga en el ascenso italiano. Posee pasaporte de ese país, lo que permite proyectar un futuro similar al de Mateo Retegui en la selección tetracampeona del mundo: "Es el sueño de cualquier jugador poder jugar en la Selección", admitió el atacante.

La formación en Rosario y el salto al fútbol mendocino Aunque nació en la bota de Europa, vivió solo dos años en Liguria antes de mudarse con su familia a Rosario. Se formó en los clubes Amistad y Progreso, pasó por Río Negro y finalmente recaló en las inferiores de Rosario Central tras marcar más de 30 goles en una temporada. En el club rosarino disputó 30 partidos oficiales y convirtió su primer tanto internacional ante Caracas por Copa Libertadores en 2024.

A inicios de 2026, el "Pichi" se incorporó a Gimnasia de Mendoza en busca de continuidad. El club rechazó ofertas formales desde Italia para retenerlo durante el segundo semestre. En el actual torneo registra una efectividad del cien por ciento, con tres goles en igual cantidad de partidos. Tras la última victoria, el delantero fue ovacionado por la hinchada en el estadio Víctor Legrotaglie al retirarse del campo.

¿Qué dijo Módica sobre sus compañeros de equipo? A pesar de su protagonismo, Módica prefirió destacar la labor del arquero César Rigamonti y del volante Facundo Lencioni: "En ese podio de los mejores, pónganme tercero. Riga sacó un par de pelotas impresionantes y Facu me dio una asistencia espectacular", expresó. La apertura del marcador llegó a través de un penal que el delantero le pidió ejecutar a Lencioni, encargado habitual de los tiros desde los doce pasos.