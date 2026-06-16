Scaloni sorprende: Álvarez y Paredes, al banco en el estreno ante Argelia

En el Arrowhead Stadium, la Selección Argentina pone en marcha la defensa del títulos del Mundial 2022 frente a Argelia, en su debut en el Grupo J del Mundial 2026.
Lionel Scaloni apuesta por un mediocampo sin Leandro Paredes y preserva a Julián Álvarez, que llega con lo justo desde lo físico.
En el Arrowhead Stadium, la Selección Argentina pone en marcha la defensa del títulos del Mundial 2022 frente a Argelia, en su debut en el Grupo J del Mundial 2026.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni no presenta grandes sorpresas en su formación, pero sí una decisión que abre interrogantes: tanto Julián Álvarez como Leandro Paredes empiezan el partido en el banco de suplentes.
En el caso de Álvarez, la ausencia del once inicial responde exclusivamente a una cuestión física. El delantero, que arrastraba un esguince en el tobillo izquierdo sufrido en la semifinal de la UEFA Champions League, llega con lo justo tras su recuperación. Aunque ya está disponible, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo desde el inicio y llevarlo de manera progresiva.
Distinto es el escenario de Leandro Paredes, que también arrastra una molestia muscular en el isquiotibial y no llega en plenitud.
Sin embargo, su ausencia en el once no es solo médica: Scaloni optó por priorizar el mediocampo compuesto por Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul, lo que relega al volante de Boca al banco de suplentes.
Con ambos jugadores entre los relevos, Argentina inicia su camino mundialista con una apuesta clara del entrenador, pero también con una incógnita instalada: cuánto pesará la ausencia inicial de dos nombres importantes en un debut de alta exigencia.
La expectativa ahora pasa por saber si Álvarez y Paredes tendrán minutos en el segundo tiempo y cómo se moverán dentro de un equipo que busca arrancar el torneo con victoria.