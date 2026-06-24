Por graves incidentes, la Municipalidad de San Martín suspendió la transmisión de los partidos en el Paseo de la Patria

La Municipalidad de General San Martín decidió no retransmitir el resto de los partidos que dispute la Selección Argentina en el Mundial 2026 en la pantalla gigante del Paseo de la Patria, luego de los incidentes ocurridos al finalizar el debut del equipo nacional frente a Argelia.

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La medida fue anunciada mediante un comunicado oficial en el que las autoridades explicaron que la determinación responde a los hechos registrados durante la primera experiencia de transmisión pública del certamen mundialista.

Según informó la comuna, la propuesta había sido organizada con el objetivo de ofrecer un espacio de encuentro para las familias y los aficionados al fútbol, con actividades recreativas, sorteos y juegos previos al partido. Sin embargo, el cierre de la jornada estuvo marcado por episodios de violencia que obligaron a la intervención policial.

En el comunicado, el Municipio señaló que la medida se adoptó “teniendo en cuenta el mal antecedente que sentó, en el Paseo de la Patria, la retransmisión en pantalla gigante del partido que disputaron las selecciones de Argentina y Argelia el 16 de junio”.

La jornada había comenzado con una Fan Fest organizada por la Dirección de Deportes y otras áreas municipales, convocando a numerosas familias y vecinos que se acercaron para seguir el debut de la Selección en pantalla gigante.

No obstante, al finalizar el encuentro se registraron desórdenes protagonizados por un grupo reducido de personas, algunos de ellos presuntamente bajo los efectos del alcohol, situación que derivó en enfrentamientos con efectivos policiales y en varias aprehensiones.

El comunicado oficial

Desde el Municipio remarcaron que “lejos de acompañar el evento con alegría, un pequeño grupo de inadaptados ocasionó problemas y hasta enfrentamientos con la policía presente en el lugar”.

Asimismo, explicaron que la iniciativa buscaba “propiciar un ámbito de alegría y festejos, con sorteos y juegos para acompañar a nuestra selección de fútbol”, pero que la posibilidad de que los hechos se repitan llevó a las autoridades a cancelar las futuras transmisiones.

Fin de una propuesta que había tenido buena convocatoria

La decisión pone fin, al menos por este Mundial, a una propuesta que había logrado reunir a numerosos vecinos frente a la pantalla LED del Paseo de la Patria, un espacio que en los últimos años se había consolidado como escenario para actividades culturales, recreativas y deportivas.

De esta manera, quienes deseen seguir los próximos compromisos de la Selección Argentina deberán hacerlo en ámbitos privados o en otros espacios que eventualmente organicen transmisiones públicas, ya que la Comuna confirmó que no volverá a habilitar el predio para los encuentros restantes del torneo.