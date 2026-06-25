25 de junio de 2026 - 21:55

Insólito hallazgo en un motel en Rosario: encontraron un arma debajo de la cama de una habitación

La pistola fue encontrada por una empleada de limpieza. Tras dar aviso a las autoridades, la Policía secuestró el objeto e inició las actuaciones correspondientes para esclarecer su procedencia.

Insólito hallazgo en un motel en Rosario: encontraron un arma debajo de la cama de una habitación | Imagen ilustrativa

Insólito hallazgo en un motel en Rosario: encontraron un arma debajo de la cama de una habitación | Imagen ilustrativa

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un insólito hallazgo se produjo este miércoles en un hotel alojamiento en la ciudad santafecina de Rosario. Una empleada del lugar encontró un arma debajo de la cama de una habitación, lo que dio inicio a un operativo policial en el lugar.

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Según informaron medios locales, el hecho ocurrió alrededor de las 5:30 de la madrugada en el motel Motel Ciervo Blanco, en la zona oeste de Rosario. Una empleada de limpieza del lugar ingresó a la habitación 19, luego de que una pareja saliera del lugar.

Mientras realizaba las tareas de limpieza y desinfección correspondientes, encontró un arma de fuego bajo la cama. Según trascendió, la trabajadora retiró el arma del lugar y la llevó hasta la recepción.

Operativo policial en el motel

En ese momento, los responsables del establecimiento tomaron las medidas correspondientes y llamaron a las autoridades.

Personal policial llegó hasta el motel, ubicado Circunvalación al 600 bis y constató que se trataba de una pistola de aire comprimido calibre 4,5, marca Fox, color negro y con numeración visible.

Arma hallada en un motel en rosario
El arma encontrada en el motel de Rosario

El arma encontrada en el motel de Rosario

Ante el hecho, el elemento fue secuestrado preventivamente para iniciar las actuaciones correspondientes al caso. Posteriormente, el arma fue trasladada a la Comisaría 17, donde quedó a disposición de las autoridades intervinientes.

La investigación buscará esclarecer la procedencia del arma y si esta terminó en el hotel por abandono premeditado o por olvido. Por el momento, no se informaron detenciones ni medidas contra los clientes que dejaron la habitación. Tampoco se difundieron datos sobre una posible denuncia previa vinculada al arma o a algún incidente dentro del motel.

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