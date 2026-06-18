18 de junio de 2026 - 10:14

Robo de material radiactivo en Rosario: analizan cámaras de seguridad para identificar quién se llevó la cápsula

La fuente radioactiva de Cesio-137 desapareció el fin de semana largo, pero la denuncia fue presentada el martes.

Alerta en todo el país por el robo de una cápsula con material radiactivo en Rosario.

Alerta en todo el país por el robo de una cápsula con material radiactivo en Rosario.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La investigación por la desaparición de una cápsula con material radiactivo en Rosario continúa avanzando y ahora está centrada en determinar quién tuvo acceso al laboratorio donde se encontraba almacenada y qué ocurrió con el elemento desaparecido.

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Según indicó Cadena 3, la Policía de Investigaciones (PDI) secuestró las grabaciones de las cámaras de seguridad del Instituto de Cardiología de Rosario, ubicado en Rioja al 1529, donde se detectó el faltante de una fuente radiactiva de Cesio-137 utilizada para calibraciones médicas.

El elemento radioactivo desapareció durante el último fin de semana largo, pero la denuncia formal fue presentada recién el martes, cuando las autoridades del establecimiento advirtieron su ausencia.

El material se encontraba guardado en un sector de acceso restringido, al que únicamente pueden ingresar especialistas y un número reducido de trabajadores autorizados.

Cesio-137
El material está guardado en un blindaje de plomo.

El material está guardado en un blindaje de plomo.

Luego de la denuncia, se activó un protocolo nacional de emergencia que involucró a Bomberos Zapadores, fuerzas federales y organismos especializados en seguridad radiológica.

Los investigadores buscan ahora establecer si la cápsula fue retirada deliberadamente y por quién. Por el momento, la principal hipótesis descarta que se trate simplemente de un objeto extraviado dentro del establecimiento y apunta a reconstruir los movimientos realizados en el área donde estaba almacenada.

Para avanzar en la pesquisa, la PDI analiza las imágenes captadas por las cámaras internas del instituto y también registros externos obtenidos en las inmediaciones del edificio y de la zona del Sanatorio Americano.

El objetivo es reconstruir quiénes ingresaron al sector restringido durante los días previos al hallazgo del faltante y determinar si alguna persona retiró el elemento sin autorización.

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