El nuevo libro de Haruki Murakami es su primera novela con una protagonista mujer

El regreso de Haruki Murakami a la novela ya es todo un acontecimiento. El próximo 3 de julio, el escritor japonés publicará el libro "The Tale of Kaho" (“La historia de Kaho”), según anunció la editorial Shinchosha e informó Efe.

El libro, que primero será publicado en ese país y luego en traducciones, no solo marca su vuelta a las librerías tras tres años de silencio narrativo, sino que introduce una variación significativa en su universo: por primera vez, una mujer ocupará el centro narrativo de la historia.

La novela llega después de "La ciudad y sus muros inciertos", publicada en 2023, y se inscribe en esa zona tan característica de Murakami donde lo cotidiano empieza a resquebrajarse con una lógica casi imperceptible. La protagonista, Kaho, es una autora de libros ilustrados cuya vida se ve alterada cuando, “a partir de cierto día, comienzan a ocurrir sucesos extraños”, según adelantó la editorial. La frase, deliberadamente vaga, parece condensar el mecanismo narrativo que el escritor ha perfeccionado durante décadas: la irrupción de lo inexplicable no como ruptura, sino como continuidad secreta de lo real.

El origen del proyecto data del 2024, cuando Murakami leyó en la Universidad de Waseda un relato breve titulado “Kaho”. Aquel texto inicial se expandió luego en otros dos cuentos publicados en la revista Shincho, todos centrados en el mismo personaje. Con el tiempo, ese conjunto fue revisado, reescrito y ensamblado hasta convertirse en lo que la editorial define ahora como “una nueva novela completa”.

Un escritor best seller

Nacido en Kioto en 1949, Murakami construyó una de las obras más reconocibles (y también más discutidas) de la literatura contemporánea. Desde su irrupción con "Escucha la canción del viento" a fines de los años setenta, su escritura se desplegó como un territorio híbrido, donde conviven la tradición japonesa, la cultura pop occidental, el jazz, la soledad urbana y una metafísica de lo cotidiano.

La consagración internacional llegaría con "Tokio Blues", una historia de amor y pérdida que, a contramano del resto de su obra, prescindía casi por completo de elementos fantásticos. Pero sería en novelas como "Kafka en la orilla" o "Sputnik, mi amor" donde perfeccionaría su estilo.

A lo largo de su carrera, Murakami también ha sido un traductor decisivo (llevó al japonés a autores como Raymond Carver y F. Scott Fitzgerald) y un ensayista ocasional. Su literatura, atravesada por la música (especialmente el jazz y el rock) y por una sensibilidad profundamente contemporánea, ha logrado algo inusual: convertirse en un fenómeno global sin perder su singularidad.

Habitual candidato del Nobel, ha recibido galardones como el Premio Frank Kafka, el Premio Yomiuri de Literatura y, más recientemente, el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2023. A ellos se suman la Orden de las Artes y las Letras de Francia y el Premio Internacional de Cataluña.