El secretario de Cultura defendió a Milei en la Feria del Libro, dijo Jorge Luis "Bórgeres" y lo abuchearon

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, hizo este jueves una encendida defensa de la gestión de Javier Milei durante la inauguración de la Feria del Libro 2026, en Buenos Aires, lo que derivó en abucheos del público presente . Ya le había pasado el año pasado, en el marco de los recortes culturales.

El exproductor de Fátima Flórez valoró los tres años de gestión de Milei. “Un proceso que busca dejar atrás décadas de desorden, recuperar estabilidad y volver a construir bases sólidas”, aseguró, y desató silbidos y gritos de desacuerdo de quienes estaban en La Rural.

Cifelli redobló la apuesta y dejó flores al Gobierno del que forma parte: : “Un desarrollo que ha sido posibl e gracias al liderazgo del presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ”.

"¿Lo arreglaron ustedes lo de YPF o lo arregló Javier Milei?" Leonardo Cifelli, el secretario de cultura, respondió a los abucheos que recibió cuando nombró al presidente y a Karina Milei en la inaguración de la Feria del Libro de Buenos Aires. pic.twitter.com/t5b0wRVAL6

Lejos de calmar la situación, el funcionario fue aún más intenso: “ ¿Vamos a repetírselo de nuevo? Gracias a Javier Milei y Karina Milei ”. El problema es que los abucheos continuaron.

“Por si no lo entendieron, se lo repito de nuevo. No lo entendieron. Argentina empezó a liberarse de problemas estructurales que funcionaban como un límite permanente para pensar en el futuro, como fue, por ejemplo, el caso YPF. ¿Lo arreglaron ustedes lo de YPF o lo arregló el gobierno de Javier Milei? ¿Quién lo arregló?”, chicaneó Cifelli.

“Frente a quienes buscan instalar que para nuestra gestión la inversión en cultura no es una prioridad, les digo que se equivocan, que nosotros elegimos otro camino: el del orden, la responsabilidad y del trabajo sostenido. Nosotros no vinimos a realizar marketing cultural. Vinimos a ordenar y hacer que la cultura funcione”, dijo el titular de Cultura.

En otro de los momentos insólitos de la noche, Cifelli recibió fuertes cuestionamientos de una parte del público cuando habló erróneamente de "Jorge Luis Bórgeres" (sic) al mencionar al gran poeta argentino. Además, señaló que el escritor murió hace "30 años", pero en realidad pasaron 40 (fue en 1986).