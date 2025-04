En la Feria del Libro, abuchearon al secretario de Cultura por el ajuste de Milei

Milei habló del papa Francisco: ya no es "el representante del maligno", sino "el argentino más importante de la historia"

"La política partidaria no debe intervenir en la cultura", dijo el funcionario.

"Agradezco su decisión de dejar atrás el tono politizado de otras ediciones" En la Feria del Libro, el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, fue abucheado al destacar el discurso del presidente de Fundación El Libro: "La política partidaria no debe intervenir en la cultura". pic.twitter.com/6DkQUQpPTT

No evitó el tema más incómodo: el recorte presupuestario. Recordó que en 2024 su cartera decidió no tener stand en el predio de La Rural, rompiendo una tradición de décadas. Lo justificó como un gesto de austeridad: “Era un stand netamente publicitario que no aportaba al sector editorial y significaba un gasto de la plata de todos los argentinos”.