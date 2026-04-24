La periodista y escritora Lila Levinson presenta hoy su nuevo libro

La reconocida comunicadora mendocina exhibe su faceta literaria mediante una recopilación de relatos fantásticos, titulado Viaje en Lila. Esta obra explora dimensiones extracorpóreas y dilemas humanos, alejándose de las crónicas terrenales para sumergirse en universos puramente ficcionales.

Lila Levinson presenta su nueva colección de cuentos, Viaje en Lila. La obra de tapa es autoría de su hija, Vivian Levinson

En la tarde de este viernes 24 de abril, la cultura mendocina se da cita en el MMAMM (Espacio Cultural Plaza Independencia) para la presentación de Viaje en Lila, el más reciente libro de cuentos de la destacada periodista y escritora Lila Levinson. El encuentro, previsto para las 18.30, promete ser una experiencia multisensorial que trasciende la mera lectura, integrando artes visuales y música.

Lila Levinson, una figura emblemática de los medios de comunicación en Mendoza y profesional de dilatada trayectoria, se desprende en esta obra de la urgencia de la realidad para abrazar la palabra escrita como una herramienta insondable. En sus propias palabras, este libro no propone itinerarios geográficos, sino recorridos de la conciencia y sueños extracorpóreos. Influenciada por maestros de lo fantástico como Ray Bradbury, Isaac Asimov y Jorge Luis Borges, la autora utiliza la ficción para transformar situaciones de gran dureza en relatos que exploran desde la demencia y la venganza hasta viajes fuera del cosmos.

Quiénes presentan el libro de Lila Levinson La edición del volumen estuvo a cargo de Daniel Fermani, mientras que el prólogo fue firmado por la escritora y periodista Mercedes Fernández. La presentación de hoy cuenta con la participación de ambos y también del historiador Juan Marcelo Calabria. Además, habrá una puesta en escena que incluye un video del realizador Ariel Larriba y la interpretación musical de Marcelo Hernández, cuyas canciones dialogan directamente con el espíritu de los textos.

La estética de Viaje en Lila es también un asunto de familia y arte local: la tapa reproduce una obra de gran formato de la artista Vivian Levinson, perteneciente a la serie "Las formas que me habitan", mientras que la contratapa cuenta con el análisis de Alejandro Frías.

Con esta presentación, Levinson reafirma su labor como escritora, advirtiendo que, si bien la vida del autor suele filtrarse en las páginas, su objetivo final es la transmutación literaria. El libro se presenta, así, como un portal hacia lo desconocido, donde cada relato funciona como un eco humilde pero firme del legado de los grandes visionarios de la literatura universal. El encuentro para Viaje en Lila fue declarado de interés por la Cámara de Diputados de Mendoza.