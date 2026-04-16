"Raíces mendocinas, mirada al futuro": cómo es la muestra curada por Daniel Rueda en Nix Valores

La muestra está compuesta por piezas de la colección privada de la familia Llambí, que excepcionalmente podrán ser vistas por el público mendocino. Hay obras de Alonso, Sarelli y Rosas, entre otros.

Nix Valores, empresa de servicios financieros mendocina, eligió celebrar sus 15 años de trayectoria con una muestra de arte. En sus oficinas céntricas de Mendoza, la firma inauguró “Raíces mendocinas, mirada al futuro”, una muestra que condensa más de dos décadas de coleccionismo privado y que desde este viernes 17 de abril se abre al público.

La exposición, compuesta por más de veinte obras pertenecientes a la colección de José Llambí y Andrea Olivera, fue curada por el gestor cultural Daniel Rueda, y se sostiene en la convivencia de lenguajes, épocas y sensibilidades diversas, en una especie de constelación donde cada pieza mantiene su autonomía pero dialoga con las demás.

“Las obras no coinciden en una línea temática; sí sostienen su diferencia pues cada una posee un valor intrínseco. Precisamente ahí es donde pasa algo. El arte no decora: interrumpe y desplaza la mirada”, plantea Rueda, sintetizando el espíritu de la muestra.

En ese cruce aparecen nombres fundamentales del arte mendocino y argentino. Desde la potencia expresiva de Carlos Alonso hasta Antonio Sarelli, pasando por artistas como Roberto Rosas, Viviana Herrera, Lucía Arra, Florencia Aise, Andrea Bécares, Guillermo Rigattieri, Horacio Chiavazza, Enrique Testasseca, Verónica Valenti y Diana Córdoba. Pintura y escultura conviven en una selección que no busca representar una escuela sino evidenciar una tradición viva, en constante transformación.

El origen de esta colección se remonta a la década del noventa, cuando la familia Llambí comenzó a adquirir obras con un criterio que hoy podría definirse como intuitivo. “Comenzamos a comprar cuadros en la década del 90, especialmente de artistas mendocinos”, recuerda el propio Llambí. Entre esas primeras adquisiciones figura una pieza de Sarelli, parte de una serie en tonos azules que el coleccionista describe como “de una belleza increíble”, y que funciona casi como piedra fundacional de la colección.

La muestra puede visitarse de forma gratuita en Belgrano 1132 (Ciudad de Mendoza), de lunes a viernes de 10 a 18.