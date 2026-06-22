Muestra imperdible en Maipú: Ángeles Díaz y Andrés Casciani exponen sus obras desde este lunes

Este lunes, la Sala Gladys Ayuso de Maipú inaugura una muestra que reúne pirograbados y pinturas de dos artistas locales. Es gratis y habrá un plus musical.

Este lunes 22 de junio, a las 20, la Sala Gladys Ayuso de la Municipalidad de Maipú (Pablo Pescara 190) abrirá sus puertas para recibir "Cosmovisión y Melancolía", una exposición que reúne el trabajo de dos artistas plásticos mendocinos: Ángeles Díaz y Andrés Casciani. La entrada es gratuita y la muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 8 a 16, hasta el 22 de julio.

La apertura contará con un plus musical: Walter Casciani y Romina Soppelsa actuarán en formato dúo de saxos, una presencia que no es casual. Walter es el padre de Andrés y uno de los músicos que más ha influido en su trayectoria. De hecho, la música atraviesa la obra del artista casi como condición genética: creció entre el saxo de su padre y los pinceles de su madre, Cecilia Franks, profesora de artes plásticas.

Una muestra con dos artistas que hay que conocer La muestra combina dos lenguajes que dialogan sin borrarse. Por un lado, los pirograbados y pinturas de Ángeles Díaz plasman una cosmovisión ancestral andina: la calidez de la tierra, la fuerza mística de lo sagrado, la raíz. Por el otro, las pinturas e ilustraciones digitales de Casciani proponen un expresionismo visceral de contrapuntos poéticos. Dos temperaturas distintas —la tierra y la melancolía— conviviendo en el mismo espacio.

WhatsApp Image 2026-06-19 at 12.00.51 PM Casciani es, a sus 43 años, uno de los artistas visuales más prolíficos de Mendoza y también uno de los más difíciles de encasillar. Ilustrador, artista plástico, pintor, escultor, docente, explorador de mundos visuales que se nutren de la música, la literatura y la tecnología, su obra atraviesa las fronteras de los géneros y de los formatos. Egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, su trayectoria abarca el dibujo, la pintura y el grabado, y también la ilustración, la caricatura y la historieta.

Ha participado en más de 30 exposiciones individuales y 70 colectivas, tanto en Argentina como en el extranjero. Como ilustrador freelance, ha publicado en medios de Argentina, Chile, México, Brasil y España, entre ellos el diario La Nación, las editoriales Sudamericana y Penguin Random House, y las revistas Fierro, Barcelona y Zero. Entre sus hitos más resonantes figura haber ilustrado la colección completa de la obra de Borges para Sudamericana-Penguin Random House, un encargo que difícilmente se olvida.

Su dibujo expresionista, de enfoque altamente plástico, tiene como referentes a Luis Scafati y Carlos Nine en cuanto a la ruptura del límite entre artes plásticas, ilustración y humor gráfico. El propio Casciani lo define así: "Lo mío es muy de autor, tomo la ilustración con personalidad demarcada, apoyada en la expresión de la línea, con oposición entre figuración y abstracción; por eso mis laburos tienen una parte más reconocible y otra medio mancha de Rorschach que lleva al espectador a completarlos." Su obra se mueve en una tensión permanente entre la ilustración y la plástica, una "polarización virtuosa" en la que los extremos se conectan y rompen el modo tradicional de trabajar en ambos mundos. Esa tensión es exactamente la que Cosmovisión y Melancolía pone en escena: no la síntesis tranquilizadora, sino el roce productivo entre dos visiones del mundo.