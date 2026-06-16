16 de junio de 2026 - 12:22

Nuevo tráiler de Shrek 5 muestra a los personajes con un polémico diseño

DreamWorks lanzó otro adelanto de la tan esperada película, que se estrena en 2027, pero el diseño nuevamente es cuestionado en las redes sociales.

Los nuevos diseños de Shrek y Burro en Shrek 5

Los nuevos diseños de Shrek y Burro en "Shrek 5"

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Los nuevos diseños en Shrek 5

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Los nuevos diseños en Shrek 5

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La esperada película "Shrek 5" presentó este martes su nuevo tráiler, adelantando de qué va a ir la nueva historia del ogro más querido, Fiona, sus hijos y el Burro. Todos con nuevo diseño, nutriendo la polémica y las críticas entre los fanáticos.

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Del elenco original en inglés vuelven las voces de Mike Myers (Shrek), Cameron Diaz (Fiona) y Eddie Murphy (Burro). Del Gato con Botas, interpretado por Antonio Banderas, aún no hay novedades.

Embed - Shrek 5 | Teaser Tráiler Oficial

Quien debutará será Zendaya como Felicia, una de las hijas de Shrek y Fiona. Otros dos jóvenes ogros (sus hermanos Fergus y Farkle) y el Muñeco de Jengibre también figuran en el video.

Los nuevos diseños en "Shrek 5"
Los nuevos diseños en

Los nuevos diseños en "Shrek 5"

Los nuevos diseños en "Shrek 5"
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Los nuevos diseños en "Shrek 5"

El tráiler comienza con un libro de cuentos que resume la historia original de Shrek, Fiona y Burro de su película original de 2001. Burro interrumpe la narración y dice que es hora de un cambio de imagen, lo que podría explicar el estilo de animación ligeramente diferente de las criaturas de cuento de hadas.

Como pasó con el anterior avance de la película, lo que más llama la atención es que, aunque los personajes mantienen sus rasgos característicos, presentan modificaciones que los hacen lucir diferentes a como se los recordaba en la franquicia.

Estos cambios no sólo responden al paso del tiempo dentro del universo de la saga, sino también a una evolución en la dirección artística del estudio DreamWorks, hoy en manos de Universal Studios.

Los nuevos diseños en "Shrek 5"
Los nuevos diseños en

Los nuevos diseños en "Shrek 5"

En "Shrek 5" se aplicó la tecnología MoonRay, utilizada desde "Cómo entrenar a tu dragón 3" en 2019, que ofrece una iluminación más precisa, texturas más detalladas y movimientos más fluidos.

Cuándo se estrena Shrek 5 en Argentina

"Shrek 5" se estrenará en los cines el 1° de julio de 2027, diecisiete años después de la cuarta entrega.

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