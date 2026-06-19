La muestra Cosecha de Artistas inaugura en Santa Julia: cómo fue la experiencia este año

La tradicional muestra Cosecha de Artistas 2026 volverá a reunir a algunos de los nombres más destacados de las artes visuales de Mendoza en una exposición que combina creatividad, identidad y el vínculo con el paisaje productivo de la provincia. Desde este 21 de junio se podrá visitar en la Cava de Arte de Bodega Santa Julia (Ruta Provincial 33, kilómetro 7,5, Maipú) , y estará abierta hasta el 30 de agosto, con entrada libre y gratuita.

Considerada una de las exposiciones más importantes que se realizan cada año en Mendoza por la calidad y cantidad de participantes, la propuesta reunirá más de 60 artistas visuales que presentarán pinturas, dibujos, grabados, esculturas y cerámicas inspirados en una experiencia muy particular: una jornada de cosecha colectiva de aceitunas realizada en los olivares de finca Maipú de Zuelo.

La iniciativa invita a los artistas a salir del taller para involucrarse de manera directa con el territorio y el trabajo agrícola. A partir de esa vivencia compartida, cada participante desarrolla una obra que refleja su mirada sobre la cosecha, el paisaje y la relación entre el arte y la producción local .

De esta manera, la muestra se convierte en un espacio donde dialogan la creación contemporánea y una de las actividades más representativas de Mendoza, transformando una experiencia colectiva en un amplio recorrido de lenguajes visuales.

Además de poner en valor la producción artística provincial, Cosecha de Artistas forma parte de un programa cultural permanente que desarrolla la Cava de Arte de Bodega Santa Julia, consolidándose como un homenaje constante al arte mendocino y a sus protagonistas.

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Los artistas invitados

En esta edición expondrán Antonio Sarelli, Elio Ortiz, Verónica Ohanian, Magdalena Benegas, Valeria Guarnieri, Marcelo Von der Heyde, María del Carmen Ramírez, Guillermo Rigatieri, Gabriel Fernández, Ana Inés Ferrarese, Bernardo Rodríguez, Elsa Leguizamón, Paula Vázquez, Belén Aparicio, Enrique Manzano, Daniel Ciancio, Emiliano Pierro, Lenka Bajda, Lucía Coria, Lili Fiallo, Obet, Miguel Soria, Octavio Joaquín, Laura Hart, Lorena Ordovini, Vivian Magis, Ofelia Santos, Leandro Pintos, Paula Lavoisier, Laura Rudman, Esteban Grimi, Cecilia Schneider, Mema Hanon, Paula Dreidemie, Guillermo D'Anna, Olga Grosej, Julio Melto, Mariana Corominola, Ariel Toba, Ana Simionato, Andrés Casciani, Marta Day, Daniel Bernal, Susana Campanello, Sergio Rosas, Tachuela, Juan Castillo, Rubén Fredes, Carlos Escoriza, Fernando Sepúlveda, Germán Álvarez, Federico Calandria, Francisco Luco, Fernando Rosas, Juan Pablo Santucci, Rebeca Sarelli, Fernando Jereb, Alejandra Civit, Enrique Testaseca, Laura Valdivieso y Miguel Gandolfo.

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Un proyecto que une arte y olivicultura

Las obras nacen de una experiencia desarrollada junto a Zuelo, el proyecto olivícola de Familia Zuccardi, creado en 2010 con el objetivo de producir aceites de oliva extra virgen de alta calidad en Argentina. Impulsado por Miguel Zuccardi, el emprendimiento comenzó a gestarse en 2004 y se apoya en principios como la sustentabilidad, el respeto por el producto local y el manejo orgánico de sus olivares.

Las condiciones climáticas de Maipú, caracterizadas por el ambiente desértico y la marcada amplitud térmica, favorecen la producción de aceites de gran intensidad aromática. A ello se suma un proceso que reduce al mínimo el tiempo entre la cosecha y la molienda, además de una extracción a bajas temperaturas que permite conservar elevados niveles de frutado y polifenoles.

El proyecto también incluye Pan & Oliva, un restaurante y espacio de experiencias donde los visitantes pueden conocer el universo del olivo, degustar productos propios y descubrir la riqueza de la producción regional a través de propuestas inmersivas. De ese mismo paisaje y de esa cultura del trabajo surgen las obras que integran una nueva edición de Cosecha de Artistas, una muestra que vuelve a demostrar cómo el arte puede encontrar inspiración en las raíces productivas de Mendoza.