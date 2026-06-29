El fenómeno de Mercedes Ron: quién es la escritora argentina que arrasa con sus historias en Amazon Prime Video

La escritora argentina Mercedes Ron alcanzó un nuevo hito en su carrera. Durante el último fin de semana, Amazon MGM Studios anunció la firma de un acuerdo de primera opción ("first-look deal") con la autora, un contrato que le otorga al estudio prioridad para adaptar al cine y la televisión sus futuras obras. Se trata de un convenio millonario e inédito para una escritora de habla hispana, que consolida a Ron como una de las autoras más influyentes del fenómeno literario juvenil a nivel mundial.

El anuncio se realizó durante el Obsessed Fest, un evento dedicado a las adaptaciones de novelas juveniles para plataformas de streaming. Allí, la directora de contenido original internacional de Amazon, Nicole Clemens, definió a Ron como "una creadora extraordinaria" y aseguró que el estudio apenas comienza a expandir el universo de sus historias.

Como parte del acuerdo, la escritora también asumirá el rol de productora ejecutiva en las adaptaciones de sus libros y tendrá la posibilidad de acercar proyectos de otros autores para su desarrollo audiovisual, ampliando así su participación dentro de la industria del entretenimiento.

La apuesta de Amazon no resulta sorpresiva. Actualmente, cinco de las diez películas originales más vistas de Prime Video en todo el mundo están basadas en novelas de Mercedes Ron.

Su exitosa trilogía "Culpables" dio origen a las películas "Culpa mía", "Culpa tuya" y "Culpa nuestra", además de sus versiones en inglés: "My Fault: London", "Your Fault: London" y "Our Fault: London", esta última ya filmada.

A ese universo se suman las adaptaciones de otras obras de la autora, como "Dímelo bajito", la próxima "Marfil" y el desarrollo en Estados Unidos de "30 sunsets para enamorarte", lo que demuestra el creciente interés internacional por sus historias.

De Buenos Aires a un fenómeno global: la escritora del momento

Aunque gran parte del público la identifica con España, Mercedes Ron nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1993. Cuando tenía alrededor de seis años se trasladó junto a su familia a Sevilla, ciudad donde creció y comenzó a desarrollar su pasión por la escritura.

Estudió Comunicación Audiovisual y, mientras cursaba la universidad, empezó a publicar sus novelas en Wattpad, donde rápidamente consiguió una enorme comunidad de lectores gracias a sus romances juveniles marcados por relaciones intensas, secretos familiares y personajes complejos.

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Su primer gran éxito fue "Culpa mía", publicada originalmente en la plataforma en 2015. El fenómeno llamó la atención de la editorial Montena, que adquirió los derechos para editar la trilogía en formato físico.

Desde entonces, los libros vendieron millones de ejemplares, fueron traducidos a numerosos idiomas y se convirtieron en uno de los grandes éxitos del llamado BookTok, la comunidad literaria de TikTok que impulsó las ventas de cientos de novelas románticas juveniles en todo el mundo.

Tras el éxito de la saga "Culpables", Mercedes Ron dejó de ser solamente una escritora para transformarse en una marca con fuerte presencia en la industria audiovisual. Sus siguientes series de novelas, como "Dímelo", "Enfrentados" y "Bali", también alcanzaron los primeros puestos en los rankings de ventas y despertaron el interés de productoras y plataformas de streaming.