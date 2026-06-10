El escritor Julian Barnes ganó el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026

El escritor inglés Julian Barnes fue distinguido este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026 y aseguró sentirse "encantado" y "sumamente honrado" por incorporarse a la lista de autores reconocidos con uno de los galardones literarios más prestigiosos del mundo hispanohablante.

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"Estoy encantado de recibir el Premio Princesa de Asturias de las Letras, del que tenía conocimiento desde hace muchos años", expresó Barnes en declaraciones difundidas por la Fundación Princesa de Asturias. El autor nacido en Leicester en 1946 añadió que "la valía de un premio siempre reside en la calidad de quienes lo han recibido anteriormente", por lo que se siente "sumamente honrado" de unirse "a este listado de tan distinguidas personas de todo el mundo".

Barnes sucede en el palmarés al escritor español Eduardo Mendoza y se incorpora a una nómina que incluye nombres como Haruki Murakami, Emmanuel Carrère, Anne Carson, Philip Roth, Amos Oz y Carlos Fuentes .

El jurado, presidido por el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, definió a Barnes como un "extraordinario narrador y ensayista" que ofrece "una visión lúcida, cálida y compasiva del género humano". Además, destacó que el escritor "emplea la memoria como configuradora de identidad sin renunciar a la imaginación, con el amor como principio esencial".

En el acta del fallo también se subraya que su obra "reelabora, con mirada europeísta, la historia de la literatura, el arte, la música e incluso la gastronomía, hasta alcanzar un estilo único, que lo singulariza dentro de una generación de autores británicos especialmente brillantes, que ha marcado la literatura contemporánea".

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Tras conocerse la decisión, Muñoz Machado sostuvo que el reconocimiento salda "una deuda" con una generación de escritores británicos integrada también por Martin Amis, Ian McEwan, Salman Rushdie y Kazuo Ishiguro, figuras que marcaron una época en la literatura europea y mundial. A su juicio, Barnes ocupa una posición "muy significativa" dentro de ese grupo y es un escritor "formidable" que "ha escrito de todo y bien".

La novelista española María Dueñas, integrante del jurado, señaló que todos los autores de esa generación desarrollaron carreras sólidas y representativas y los definió como "muy modernos, en el mejor sentido de la palabra". En ese contexto, consideró que Barnes es "una figura enorme por sí misma por lo que representa de una generación, de un momento y es un referente en el mundo de la literatura británica y para sus lectores del resto del mundo".

Por su parte, el escritor Sergio del Molino lo describió como "un narrador total" que combina géneros y cultiva un ensayismo profundamente intimista, capaz de partir de lo cotidiano para abordar los grandes acontecimientos históricos. También interpretó el premio como un reconocimiento extensible a toda su generación y destacó el papel de Barnes como una voz integradora durante el proceso del Brexit, cuando, "con humor e ironía", contribuyó a mantener vivos los vínculos culturales entre Inglaterra y el resto de Europa.

Del Molino también aludió al reciente anuncio del autor sobre el supuesto final de su carrera literaria, aunque se mostró escéptico con esa despedida. "Cuando uno dice que es su último libro es porque le quedan cinco o seis", ironizó.

Con una trayectoria marcada por novelas como "El loro de Flaubert", "Hablando del asunto", "Nada que temer" e "Inglaterra, Inglaterra", Julian Barnes suma ahora el Premio Princesa de Asturias de las Letras a un recorrido que lo consolidó como una de las voces más influyentes de la literatura inglesa contemporánea.