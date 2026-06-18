Ester Vida: adiós una activa escritora y docente lujanina

El imprevisto fallecimiento de la escritora Ester Vida ha causado profundo dolor en el medio que la vio nacer y actuar, Luján de Cuyo , pero también en la provincia donde era conocida su trayectoria de gestora cultural con más de cuarenta años de labor.

Hernán Schillagi: "Hablo de lo que nos marca y no se puede resolver"

Nacida en Luján de Cuyo, el 2 de octubre de 1951, formó un hogar con Osvaldo D’Amico , unión de la que nacieron tres hijos. Era escritora, gestora, licenciada en Psicología y docente .

En el ámbito oficial se recordará su gestión como subsecretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad de Luján de Cuyo (administración Luis Carral ), desde 1987 a 1999, impulsando acontecimientos tendientes a resaltar la cultura popular y promoviendo, entre otros eventos, los Encuentros de Escritores , junto a su amiga y también escritora Beatriz Di Masi , reuniones que tuvieron carácter nacional y latinoamericano, en los años noventa.

Sus textos han sido publicados en diario Los Andes , como notas de opinión o en la sección literaria. También en su haber se acredita el poemario Imaginable, y la participación en más de veinte antologías.

Obtuvo premios en certámenes organizados por las sociedades Argentina de Escritores (SADE) y Argentina de Letras, Artes y Ciencias (Salac), en ciudades como Baradero, Córdoba, Junín de Buenos Aires, Quequén y CABA.

ester vida Ester Vida. Escritora mendocina.

Autora de fiestas de la Vendimia

Asimismo, tuvo un destacado quehacer en la Fiesta de la Vendimia, realizando libretos para el festejo central de Luján y de varios de los distritos. Pedro Marabini sintetizó ese acercamiento al festejo: “Interpretó cabalmente lo popular de la gran celebración de Mendoza”.

Otras dos actividades en las que trascendió fueron en el ejercicio de la Psicología y la docencia en la enseñanza media, siendo valorada por sus alumnos su solidaridad y forma de enseñar, como lo testimoniaron excursantes del colegio técnico Carlos Fader y el comercial Ricardo Videla. Asimismo, fue maestra de grado de la escuela cabecera del departamento, la Comandante Saturnino Torres.

Actividades en la Biblioteca Alberdi

En la actualidad era una activa militante de la comisión de la asociación cooperadora de la Biblioteca Popular Municipal Juan Bautista Alberdi, entidad en la que volcó su experiencia en la promoción de la lectura y los libros.

Sus últimos mensajes en las redes estuvieron dedicados a la reciente celebración del Día del Libro y para despedir al cantautor y amigo Pocho Sosa, recientemente fallecido, con un párrafo que decía: “Las hojas de otoño despiden con cariño el recuerdo de su voz y los acordes de su guitarra”.

Los restos de la escritora están siendo velados en Taboada 95, esquina República del Líbano, (Luján) y hoy jueves hasta las 20 y mañana viernes, de a 12; posteriormente serán trasladados para su cremación al Parque de Descanso.