Música, costumbres y sabores de nuestra tierra: Golondrina Ruiz presenta su nuevo libro en la Biblioteca San Martín

La Biblioteca Pública General San Martín está de fiesta: cumple 204 años de historia y lo festeja de la mejor manera. Este jueves 9 de julio de 2026, a las 19, abre sus puertas para la presentación de “ El yantar de los cantares ”, el último libro del querido Golondrina Ruiz . La cita es en la sede de la biblioteca (San Martín 1843, Ciudad) y la entrada es libre y gratuita.

Esta obra, editada fresquita en mayo de este año por Ediciones Culturales de Mendoza (ECM), cae como el regalo perfecto para homenajear a una de las instituciones más emblemáticas de la cultura mendocina, fundada nada menos que por el General San Martín en 1822.

"Yantar significa comer en castellano antiguo. El título juega con eso, porque la comida es lo tangible, pero el cantar es algo espiritual. ¿Y dónde se nutre la espiritualidad? En el compartir: una mesa, un mate, un yerbeado. Ahí es donde nace el diálogo y el verdadero conocimiento", cuenta el propio Golondrina al explicar de qué va el alma de su libro.

En sus 108 páginas, el autor nos invita a subirnos al caballo para recorrer el desierto lavallino y los senderos de la cordillera. Es un viaje al encuentro de las comunidades huarpes y de esa cultura ancestral que sigue latiendo fuerte, resistiendo al apuro de la tecnología.

La estructura del libro es, literalmente, una invitación a sentarse a la mesa de los puesteros. Cada capítulo lleva el nombre de un plato tradicional, usando la gastronomía como un puente directo a la nostalgia y la memoria. Entre las historias vas a encontrar:

El pan: El ritual casi sagrado de amasar en batea y encender el horno de barro. Un acto de amor que ninguna máquina puede replicar.

La carbonada: Ese guiso infaltable para los viajes largos en carro, cocinado al ritmo de viejas tonadas.

Las tortillas al rescoldo: Pura sabiduría de campo para darle sabor al pan usando las cenizas calientes.

La chaya de avestruz: Un relato sobre la caza con boleadoras en Uspallata, respetando siempre los códigos de la naturaleza.

Tomaticán, sopaipillas, charquicán, locro de trigo y humita en chala completan este mapa de sabores bien nuestros.

La música como puente de identidad

Golondrina Ruiz (Rafael Ricardo Ruiz para el documento) se define como un "guitarrero y verseador", así que la música no podía faltar. En sus relatos, las tonadas y los "cogollos" son la moneda de cambio con la que agradece la hospitalidad en los puestos de amigos como los Morales o los Nievas.

Y acá viene un detalle espectacular para una edición en papel: el libro viene con un código QR. Al escanearlo, vas a poder escuchar una lista de canciones del dúo Del mismo palo (el autor junto a Víctor Hugo Cortés) y de los eternos Cantores de Cuyo. Una experiencia completa para leer y escuchar el paisaje mendocino.

Un legado de humanidad

Coordinado por Pablo De Bartolo y producido por Javier Cusimano, este libro es un abrazo enorme a la calidez del hombre de campo, ese que siempre tiene un lugar al fuego, un plato de comida y un afecto sincero para el que viene de viaje. “El yantar de los cantares” es una invitación a abrir el corazón y hacerles un lugar a esos paisanos que, en la soledad del desierto, cuidan lo que somos.