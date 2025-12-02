Muerte en solitario en Lavalle: un hombre perdió el control de su moto, cayó y falleció en el acto

La víctima fatal fue identificada como Sergio Villca. La Policía continúa investigando que provocó la caída violenta.

Un hombre de 55 años perdió la vida este martes por la tarde en Lavalle, luego de protagonizar un siniestro vial mientras circulaba en moto sobre la Ruta 28. Varios vecinos de la zona fueron quienes dieron aviso inmediato al 911 al observar al conductor caído cerca de la banquina.

El hecho ocurrió a las 15.49, en la jurisdicción de la Comisaría 17°, cuando Sergio Villca se desplazaba en un moto 110cc roja -sin chapa patente colocada- en dirección Este a Oeste. Según el parte policial, al llegar a la contra curva ubicada pasando la Bodega Donati hacia el Este perdió el control del rodado.

Esto provocó que cayera violentamente al costado del camino. Las autoridades continúan investigando los motivos de la secuencia.

Minutos después arribó una ambulancia del SEC y el profesional médico constató el fallecimiento del motociclista en el lugar. La Oficina Fiscal de Lavalle quedó a cargo de las actuaciones correspondientes para determinar con precisión las causas del siniestro.