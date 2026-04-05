Intento de robo en Núñez: un "delivery" de dólares baleó a un ladrón al defenderse

Un violento intento de robo ocurrió en el barrio porteño de Núñez , donde un expolicía de la Ciudad que trabajaba como repartidor de divisas logró defenderse de una emboscada y dejó a uno de los asaltantes gravemente herido.

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El hecho se registró el miércoles cerca de las 14.30 en la calle Vedia al 2100 , cuando el hombre, de 53 años, llegó al lugar para concretar una entrega de dinero. Sin embargo, todo habría sido una trampa: según fuentes de la investigación, los delincuentes habrían hackeado un teléfono para citarlo al domicilio.

Al descender de su vehículo, el trabajador fue interceptado por cuatro sospechosos que se movilizaban en dos motocicletas . En ese momento, uno de ellos lo amenazó con un arma de fuego.

Ante el peligro, el exefectivo reaccionó rápidamente: tras un forcejeo, logró tomar distancia, extrajo un revólver Taurus Tracker calibre .357 y efectuó un disparo que impactó en el muslo derecho del agresor, a la altura de la ingle.

El delincuente, de 28 años, cayó herido sobre la vereda, mientras que sus tres cómplices escaparon del lugar y permanecen prófugos.

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Porque un pelado que trabaja de delivery de dólares respondió a los balazos a un intento de robo en Núñez: en el video se escuchan los gritos de clemencia del ladrón. pic.twitter.com/1ZNOsRJNHt — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 4, 2026

Escena de tensión y asistencia de vecinos

La secuencia generó momentos de pánico entre los vecinos. Algunos de ellos asistieron al herido utilizando una sábana como torniquete improvisado para frenar la hemorragia hasta la llegada de las ambulancias.

Testigos relataron escenas de confusión, con gritos y personas asomadas en las ventanas tras escuchar las detonaciones. Además, trascendió un audio en el que se escucha al sospechoso pedir ayuda y suplicar por su vida mientras aguardaba el traslado sanitario bajo custodia policial.

El asaltante baleado permanece internado en estado reservado, mientras las fuerzas de seguridad analizan las cámaras de seguridad para identificar y localizar al resto de la banda.