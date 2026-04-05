5 de abril de 2026 - 16:12

Intento de robo en Núñez: un "delivery" de dólares baleó a un ladrón al defenderse

Un expolicía que realizaba entregas de dinero fue interceptado por delincuentes en Núñez, pero logró defenderse y dejó a uno de ellos gravemente herido.

Un “delivery de dólares se defendió y baleó a un ladrón en Núñez.

Un “delivery" de dólares se defendió y baleó a un ladrón en Núñez.

Foto:

redes
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un violento intento de robo ocurrió en el barrio porteño de Núñez, donde un expolicía de la Ciudad que trabajaba como repartidor de divisas logró defenderse de una emboscada y dejó a uno de los asaltantes gravemente herido.

Leé además

Dos conductores con alcoholemia positiva en un control vial en un lugar con mucho tránsito en San Martín.

Dos conductores con alcoholemia positiva en un lugar con mucho tránsito en San Martín

Por Enrique Pfaab
Grave incendio en una empresa de pallets.

Incendio de gran magnitud en Maipú afectó casi por completo una empresa de pallets

Por Redacción Policiales

El hecho se registró el miércoles cerca de las 14.30 en la calle Vedia al 2100, cuando el hombre, de 53 años, llegó al lugar para concretar una entrega de dinero. Sin embargo, todo habría sido una trampa: según fuentes de la investigación, los delincuentes habrían hackeado un teléfono para citarlo al domicilio.

Emboscada y reacción armada

Al descender de su vehículo, el trabajador fue interceptado por cuatro sospechosos que se movilizaban en dos motocicletas. En ese momento, uno de ellos lo amenazó con un arma de fuego.

Ante el peligro, el exefectivo reaccionó rápidamente: tras un forcejeo, logró tomar distancia, extrajo un revólver Taurus Tracker calibre .357 y efectuó un disparo que impactó en el muslo derecho del agresor, a la altura de la ingle.

El delincuente, de 28 años, cayó herido sobre la vereda, mientras que sus tres cómplices escaparon del lugar y permanecen prófugos.

Embed

Escena de tensión y asistencia de vecinos

La secuencia generó momentos de pánico entre los vecinos. Algunos de ellos asistieron al herido utilizando una sábana como torniquete improvisado para frenar la hemorragia hasta la llegada de las ambulancias.

Testigos relataron escenas de confusión, con gritos y personas asomadas en las ventanas tras escuchar las detonaciones. Además, trascendió un audio en el que se escucha al sospechoso pedir ayuda y suplicar por su vida mientras aguardaba el traslado sanitario bajo custodia policial.

El asaltante baleado permanece internado en estado reservado, mientras las fuerzas de seguridad analizan las cámaras de seguridad para identificar y localizar al resto de la banda.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Grave siniestro vial en Lujan de Cuyo.

Violento choque frontal en Luján de Cuyo: cuatro heridos y una niña trasladada al hospital Notti

Por Redacción Policiales
Una mujer mendocina murió en un accidente en San Juan

Tragedia en San Juan: una mujer mendocina murió tras un fuerte choque entre un auto y un camión

Por Redacción Policiales
Robo de nueces en Tupungato: secuestraron casi 3 toneladas

Secuestraron cerca de 3 toneladas de nueces ante intensos robos en Tupungato: ya incautaron el doble que en 2025

Por Redacción Policiales
Eduardo Bentancourt, el enfermero hallado sin vida en su departamento en Palermo.

Quién era el enfermero que fue hallado sin vida en Palermo junto a ampollas de fentanilo

Por Redacción Policiales