10 de abril de 2026 - 11:21

Sabían que una familia de agricultores había vendido la cosecha de tomates y le robaron $4 millones

Anoche, unos delincuentes armados asaltaron a una familia en Rodeo del Medio, Maipú.

&nbsp;Foto ilustrativa: Daniel Caballero / Los Andes

 Foto ilustrativa: Daniel Caballero / Los Andes

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Unos delincuentes armados asaltaron este jueves por la noche a una familia de agricultores de Maipú que acababan de vender ayer mismo una cosecha de tomates por una cifra millonaria.

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Anoche, cerca de las 22, ingresó un llamado al 911 denunciando que un grupo de ladrones había ingresado a una vivienda rural ubicada en la calle Nicolás Serpa de Rodeo del Medio, Maipú.

Al arribar el personal policial al lugar, el dueño de casa explicó que ayer mismo habían vendido un cargamento de tomates valuado en $ 4 millones y que los unos ladrones se llevaron luego el dinero.

En ese momento, en la casa se encontraban tres personas: R.P.S., de 47 años; M.P.M., de 22; y F. M., de 47, detallaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Según la familia de agricultores, los delincuentes estaban armados y los amenazaron, solicitándole la entrega del total del dinero, es decir que conocían los movimientos comerciales de las víctimas.

Por directiva del fiscal, se desplazó al lugar personal de Policía Científica, para buscar huellas y rastros, personal y animales de la División Canes y de la unidad de Robos y Hurtos, para tratar de dar con los delincuentes.

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